Nevím, asi mají na Spartě jiná pravidla, vrací se ke sporné penaltě Malinský

Liberec Fotbalista Tomáš Malinský dal dosud v první lize devět gólů a hned třetinu z nich v den narozenin. Přesně před rokem jednou trefou pomohl Liberci k výhře 3:1 v Příbrami a dnes při stejně vysokém vítězstvím nad Spartou dokonce prožil nejvydařenější zápas v kariéře. Čerstvě osmadvacetiletý záložník poprvé skóroval dvakrát v jednom ligovém utkání a navíc Severočeši po zákroku na něj ještě kopali penaltu.

„Je to pěkné, že to takhle vyšlo. Už na začátku dne jsem si vyslechl pár srandiček na tohle téma. Říkal jsem si, že by to mohlo dopadnout a dopadlo to. Takže super. Přišel jsem do kabiny a kluci mě hned polili vodou. Tohle je paráda, pro tyhle okamžiky se to hraje,“ řekl novinářům Malinský po šlágru 7. ligového kola.

„V Příbrami jsem už o narozeninách taky slavil gól, teď jsem dal dva. Je to prostě náhoda. Je to pěkné, že to takhle vyšlo, ale myslím, že v životě ještě určitě nějaký okamžik, který tohle předčí, přijde,“ dodal.

Skóre otevřel v druhé minutě nastavení první půle nečekanou střelou z úhlu. „Koukal jsem, jestli někdo nabíhá. Kluci nabíhali, ale nebyla by to přihrávka do stoprocentní šance. Zavřel jsem oči a zkusil jsem to propálit, abychom měli aspoň za poločas nějakou střelu na bránu. Shodou okolností to tam spadlo a běželo se slavit,“ uvedl Malinský.

Svým druhým gólem v 80. minutě zvýšil na 3:1 po přihrávce od Petara Musy. „Tu první situaci považuji za takovou snadnější. U druhé měl člověk vteřinku dvě na přemýšlení a já vždy když přemýšlím, nedopadne to úplně nejlíp,“ podotkl Malinský s úsměvem.



Mezi góly ještě za stavu 1:0 zařídil pro Liberce penaltu, i když se zdálo, že nejprve fauloval ve vápně sparťana Matěje Hanouska on. „Nevím, asi na Spartě mají jinačí pravidla, protože když je hráč podražený, je to faul. Já si před něj dal šikovně nohu, on mě podrazil, takže z mého pohledu jasná penalta. Video to potvrdilo,“ tvrdil Malinský.

Video rozhodlo ve prospěch Liberce i na startu druhé půle, kdy rozhodčí Pavel Julínek nejprve chybně nařídil penaltu pro Spartu za faul mimo vápno. „Zaplaťpánbůh, že tu video bylo. Obě situaci mohly být v náš neprospěch, zase bychom tu seděli s hlavami v dlaních. Kdyby tu nebylo video, tak jsme zase za hlupáky a zase by se o tom jen psalo v médiích,“ dodal Malinský.