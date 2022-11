Brazílie trne: budeme bez Neymara? Staráme se 24 hodin denně, říká lékař

„Budeme se o něj starat čtyřiadvacet hodin denně. Teď musíme být hlavně obezřetní,“ oznámil reprezentační lékař Rodrigo Lasmar.

Brazílie je největší favorit šampionátu. A Neymar zase nejlepší hráč Brazilců. Z téhle jednoduché rovnice je zřejmé, o jak vážném problému mluvíme.

Pokud by se ukázalo, že si Neymar poškodil vazy, v krajním případě by to znamenalo, že už si v Kataru nezahraje.

Brazílie přitom udělala teprve první krok. Po takticky vyzrálém výkonu a dokonalém druhém poločase zdolala 2:0 Srby. Zprvu velebila střelce Richarlisona a opěvovala jeho famózní druhý gól, jenže pak se ponořila do zármutku.

Co bude s Neymarem? Kdy se vrátí? Nedostane berle?

Už zase?!

Třicetiletý Neymar je nenahraditelný. Trenér Tite mu pro premiérový zápas našel nezvyklou pozici v záložní řadě, aby mohl do útoku postavit ďábelsky silnou trojici Raphinha, Vinícius, Richarlison.

Ne, takového soupeře prostě nechcete bránit. Srbové ještě ustáli první poločas, ale postupně jim došla energie a po hodině už to byl brazilský koncert.

Info Foot⚽️ @infofootdm OFICIAL:: Neymar Júnior tiene una entorsis en el tobillo derecho, así lo ha revelado el cuerpo médico de la Selección. Esperarán entre 24 y 48 horas para la evolución y por ahora se afirma que se perderá los próximos 2 partidos, en el mejor de los casos.



PRONTA RECUPERACIÓN https://t.co/sW2EbIsWVr oblíbit odpovědět

Vítěze v kanárkových dresech táhl Neymar, přestože do bodování nezískal ani bod. Ale tahal jednu akci za druhou, nabízel se, režíroval, devětkrát (!) ho Srbové faulovali.

Samozřejmě mu můžete vyčítat, že nezřídka padá teatrálně a chce být každou chvíli v hlavní roli, ale zároveň musíte uznat, že má ve třiceti letech excelentní formu. Snad dokonce životní.

Na podzim stačil v Paříži za dvacet soutěžních zápasů posbírat patnáct gólů plus dvanáct asistencí a do Kataru přiletěl s jasným plánem: Vrátím fotbalový grál domů.

Už dvacet let čeká Brazílie na svůj šestý světový titul. A potřebuje Neymara v plné síle, aby se to konečně povedlo.

Jenže čtvrteční večer přinesl problém. Jak vážný, to se teprve ukáže. „Musíme počkat den nebo dva, jak Neymarův kotník zareaguje,“ uvedl lékař Lasmar.

Sám Neymar nemluvil, jen přes svůj twitterový účet pochválil týmový výkon: „Důležité vítězství. První krok za námi, šest před námi.“ O zranění se nezmínil.

Jogo difícil, mas era importante ganhar.

Parabéns equipe, primeiro passo dado…

Faltam 6 💙💚💛🇧🇷 pic.twitter.com/vNQXljRz3e — Neymar Jr (@neymarjr) November 25, 2022

O jedné ošklivé zkušenosti se zraněním na mistrovství světa by Neymar vyprávět mohl. Na brazilských stadionech v roce 2014 kouzlil, jenže ve čtvrtfinále ho Kolumbijec Zúňiga nakopl kolenem do zad a zlomil mu bederní obratel. Brazilce to paralyzovalo a v semifinále schytali historický debakl 1:7 od Němců.

O čtyři roky později se Neymar jen tak tak stačil před mistrovstvím světa uzdravit. Během jara tři měsíce marodil po operaci nohy, proto sotva mohl být ve špičkové fazoně. Brazílie skončila ve čtvrtfinále.

V Kataru by to konečně mělo vyjít. Kromě toho se měl Neymar během šampionátu stát taky nejlepším brazilským kanonýrem v historii, vždyť mu jen dva góly chybí do cifry 77, se kterou vládne král Pelé.

Jenže hned úvodní zápas Neymar nedohrál. Za všechno mohl skluz Nikoly Milenkoviče. Ne že by srbský obránce zasáhl přímo Brazilcovu nohu; problém byl v tom, že Neymar v plném běhu šlápl na soupeřovu kopačku a v tu chvíli se mu pravý kotník otočil do zlověstného úhlu.

Po ošetření sice ještě pár minut hrál, ale pak zamával na střídačku: „Nejde to, končím!“ Vystřídal v 79. minutě.

Okamžitě dostal na zraněné místo balíky ledu, spoluhráči ho konejšili, ale čím víc se blížil konec utkání, tím smutnější byl Neymarův výraz. Dokonce mu v jednu chvíli vyhrkly slzy, tak si raději tvář skryl do dresu. Do kabin odcházel naboso, bez kopačky i bez stulpny. S viditelnou bambulí na pravém kotníku.

Co bude dál? Netrpělivě se čeká na výsledky rentgenového vyšetření. Znovu se dá předpokládat, že jako první veřejně vystoupí lékař brazilské reprezentace. Do té doby můžeme jen spekulovat, co Neymar na šampionátu stihne.

V pondělí hrají Brazilci proti Švýcarům, příští pátek proti Kamerunu.