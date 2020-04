Nezastavitelný Buffon ještě nekončí. V Juventusu prodloužil smlouvu o další rok

Turín Italský fotbalový brankář Gianluigi Buffon je připraven prodloužit o další rok smlouvu v Juventusu, kde by tak mohl působit do 43 let. Podle listu Corriere della Sera se mistr světa z roku 2006 rozhodl, že v Turíně zůstane, i když je dvojkou za Polákem Wojciechem Szczesným.

Euro v méně zemích? UEFA zvažuje snížení počtu hostitelských měst, píší v Anglii Buffon se do Juventusu vrátil loni po sezoně strávené v Paris Saint-Germain. Do branky se dostal v 11 soutěžních zápasech, dostal devět gólů a třikrát vychytal čisté konto. Jeho konkurent Szczesny v únoru prodloužil smlouvu do roku 2024 a nyní se údajně k podpisu nového kontraktu chystá i Buffon.

Jeden z nejlepších brankářů historie získal v dresu Juventusu devět ligových titulů a čtyřikrát vyhrál národní pohár. V prosinci 647. ligovým startem vyrovnal rekord Paola Maldiniho v počtu odehraných zápasů v Serii A. Juventus vede tabulku italské ligy, jež je už více než měsíc přerušená kvůli pandemii koronaviru, o bod před Laziem Řím. Podle optimistických předpokladů by mohly italské kluby začátkem května začít trénovat.