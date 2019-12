Nezmar na odchodu ze Slavie. Stojí za jeho údajným koncem neshody s Tvrdíkem či Trpišovským?

Praha Sportovní ředitel fotbalistů pražské Slavie Jan Nezmar podle některých médií odchází z klubu. Portály isport.cz a sport.cz uvedly, že podal výpověď, údajně by mohl zamířit do konkurenční Plzně. To ale šéf Slavie Jaroslav Tvrdík na twitteru popřel.

Plzeň má nového kouče. Slovenský svaz uvolnil od jednadvacítky Adriána Gulu „Honza je v první řadě člověk. S rodinou, za kterou dojíždí do Liberce. Slavia dělala fans obrovskou radost, ale rodinám i nám samotným řadu starostí. Máme dvě jedenáctky, ale jen jednu trenérskou a manažerskou. Určitě nejde ke konkurenci,“ napsal Tvrdík, ale Nezmarův odchod nevyloučil. Za Nezmarovým koncem ve Slavii by údajně mohly být neshody právě s Tvrdíkem ohledně dalšího ekonomického směřování klubu. Dvaačtyřicetiletý Nezmar přišel do Slavie v prosinci 2017 z Liberce. S červenobílými oslavil v minulé sezoně zisk double díky vítězství v lize a domácím poháru. V aktuálním ročníku se Pražané po 12 letech probojovali do základní skupiny Ligy mistrů. V konkurenci Barcelony, Dortmundu a Interu Milán zanechali výborný dojem, ale se dvěma body skončili ve skupině poslední.