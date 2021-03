NHL se v Americe dostává do ústraní, na výsluní se pomalu dere fotbal

New York Finanční i mediální budoucnost NFL, zámořské ligy amerického fotbalu, vypadá navzdory pandemii velmi dobře. Nejsledovanější sportovní soutěž ve Spojených státech totiž oznámila dohodu o prodeji vysílacích práv na 11 let s celkovou hodnotou téměř 2,4 bilionů korun.

Kontrakt začne platit až od roku 2023, a tak má NFL o příjmy z vysílání postaráno až do roku 2033. O astronomickou sumu se postaraly televizní stálice NBC, FOX, CBS a ESPN/ABC, ke kterým se nově přidala streamovací služba Amazonu.

„Většina fanoušků sleduje zápasy doma v televizi, nebo na svých telefonech. Chtěli jsme tak uzavřít dlouhodobé partnerství s někým, kdo dokáže dodat přenosy ve vysoké kvalitě přímo do domácností a mobilních zařízení našich fanoušků,“ uvedl Brian Rolapp, který má v NFL na starosti média a obchod, na adresu Amazonu.

Oproti současné dohodě se příjmy za televizní práva prakticky zdvojnásobí. Velkou radost pochopitelně neskrýval komisař NFL Roger Goodell. „Nová dohoda poskytne našim fanouškům ještě větší přístup k zápasům, které milují. Společně s nově podepsanou dohodou s hráčskou asociací NFLPA nám prodej televizních práv zaručí bezprecedentní stabilitu ligy, což nám dovolí ještě více růst.“



O televizní grál, tedy Super Bowl, se televize podělí. CBS, FOX a NBC odvysílá finálový zápas třikrát, ABC/ESPN dvakrát.

Neporovnatelný balík, neporovnatelná sledovanost

Televizní stanice dlouhodobě trápí poklesy sledovanosti, které jsou zapříčiněné především streamovacími službami jako je Netflix. NFL v tomto dramaticky vybočuje a stále patří mezi nejatraktivnější televizní pořady v USA. Od roku 2016 se do stovky nejsledovanějších pořadů dostal zápas NFL hned 77krát.

Odhadované celkové roční příjmy z televizních práv na americkém televizním trhu

NFL: 10 miliard dolarů (platné od roku 2023)

NBA: 2,6 miliardy dolarů MLB: 2 miliardy dolarů NHL: 625 milionů dolarů

Podle statistického webu Statista byla v roce 2020 průměrná sledovanost zápasu základní části NFL 14,9 milionů diváků. Zápasy základní části NFL jsou sledovanější než finálové zápasy ostatních sportů. Pro srovnání, na zápasy Stanley Cupu se ve stejný rok dívalo v průměru 2,15 milionu diváků, finále NBA průměrně vidělo 7,5 milionu diváků a na Světovou sérii MLB 9,8 milionu diváků.

Super Bowl, který je ve sledovanosti samostatnou kategorií, každoročně atakuje hranici 100 milionů diváků.

Není tak velkým překvapením, že se televize plácly přes kapsu při zajištění vysílacích práv NFL. Od roku 2023 bude NFL ročně inkasovat přibližně 10 miliard dolarů. Také hokejová NHL bojuje v současné době o novou lukrativní dohodu a zástupci ligy doufají, že se jim podaří prolomit hranice 600 milionů dolarů ročně.

Platový strop vyletí

Radost z prodeje televizních práv budou mít také hráči. Na příjmech je totiž závislá výše platového stropu. Větší zisky znamenají více peněz pro hráče.

Odvrácenou stranu této rovnice zažívají hráči právě teď. Z důvodu koronaviru NFL za uplynulou sezonu dramaticky klesly příjmy, což se negativně promítlo ve výši platového stropu na sezonu příští. Místo pravidelného růstu tak přišel nečekaný pokles. Některé týmy proto místo posilování řeší způsob, jak se dostat pod platový strop.

Až začne platit nově podepsaná televizní dohoda, platový strop pravděpodobně strmě vystřelí vzhůru a hráči se tak mohou těšit na lukrativní dohody. Do té doby lze očekávat, že výši platového stropu budou ovlivňovat výpadky příjmů kvůli pandemii.

17 zápasů základní části

V zákulisí NFL se dlouho spekulovalo o přidání jednoho kola základní části. Ta by se z 16 zápasů měla rozrůst na 17. Dříve byli proti tomuto návrhu především hráči, kteří za stejné peníze nechtěli riskovat zranění. Sezona pro ně už tak byla fyzicky velmi náročná. Po zvýšení platového stropu lze očekávat, že protesty ze stran hráčů opadnou.

Navíc hráčská asociace už loni při podepsání nové kolektivní smlouvy s NFL kývla na rozšíření základní části o jedno kolo. Podmínkou rozšíření byla nová dohoda s alespoň jednou televizí. To je nyní bohatě splněno. Komisař Goodell se nechal slyšet, že rozhodnutí padne na konci měsíce na schůzi majitelů všech NFL týmů.

NFL už v uplynulé sezoně výrazně zasáhla do systému soutěže, když do play off přidala dva týmy a program vyřazovacích bojů se rozšířil o dva zápasy v úvodním Wild Card kole.