Norský úsměv už leze na nervy. Bude stát trápení Manchesteru United kouče Solskjaera místo?

Praha V domácí lize jsou až pátí, na marodce mají zraněnou hvězdu Pogbu, problémy jim působí vlivný agent Raiola a nejčerstvěji si tragickým poločasem zřejmě zavřeli dveře do finále poháru. Není divu, že se v Manchesteru United pod trenérem Solskjaerem už kýve židle.

V úterý večer se fotbalisté slavného Manchesteru United postavili v úvodním semifinále Ligového poháru městskému rivalovi City a hodlali odčinit ostudný výkon a porážku 0:2 z Arsenalu. Jenže drtivá většina zaplněných ochozů Old Trafford už o půli smutnila, rudí ďáblové v ní totiž schytali tři góly.

Vše rozjela parádní trefa zpoza šestnáctky Bernarda Silvy. Následovala bleskurychlá akce, na jejímž konci obcházel bezmocného brankáře Davida de Geu Rijad Mahriz. A poločas zkázy završil prvotřídní vlastenec Andrease Pereiry. Brazilec jako by podtrhl aktuální rozpoložení United. „Od jejich první branky až do konce poločasu to byl náš nejhorší výkon,“ pronesl šestačtyřicetiletý trenér Ole Gunnar Solskjaer po porážce 1:3.

Přestože se norský kouč, který za Manchester také nastřílel plno gólů, zlobí, na jeho výrazu to moc poznat nejde. „Když se na Oleho podívám, vypadá jako opravdu milý chlápek. Ale já bych ho někdy rád viděl trochu víc podrážděného a naštvaného. On se po takovém zápase směje. Tohle přece není správná chvíle pro úsměv,“ všiml si bývalý střelec Manchesteru United Robin Van Persie po poslední ligové porážce s Arsenalem. „Manchester potřebuje být víc konzistentní. Velké týmy umí vyhrávat i deset patnáct zápasů v řadě,“ dodal útočník, jenž kopal rovněž za Arsenal.

Velká marodka

Natahovat vítězné série se United opravdu nedaří. Ta nejdelší v tomto ročníku Premier League čítá pouhé dva triumfy. To je vzhledem k minulosti obrovský rozdíl, v posledních letech za Alexe Fergusona dokázali rudí ďáblové uspět třeba osmkrát v řadě.

„Tušili jsme, že to bude nahoru dolů. Tento ročník využijeme k nalezení sestavy do další sezony. Jsme trochu pozadu, než jsem čekal. Snad ten proces dokážeme uspíšit lepšími výsledky. Očekávám, že budeme stabilnější, zkušenější a poučíme se z nezdarů,“ snaží se Solskjaer zůstat optimistický.

Co za těmito nezdary stojí? Jedním z mnoha omílaných důvodů je absence klasického hrotového útočníka. United sice disponují dravým mládím, ale Rashford, Martial ani Greenwood buď nejsou pozičně klasickými zakončovateli, nebo v ně ještě nedozráli.

Rashford má za sebou sice nejlepší období v kariéře, daří se mu skórovat proti soupeřům z velké šestky (sedmkrát), v ostatních duelech však zaostává (pět gólů). To jeho mužstvo stojí důležité body, protože s papírově horšími rivaly překvapivě nevyhrávají.



I proto volala velká část fanoušků, expertů či bývalých hvězd po novém impulzu. „Zkušený hráč, gólostroj a velký profesionál, od kterého by se spoluhráči mnoho naučili. Neváhal bych a okamžitě jej koupil,“ prosazoval například příchod Edinsona Cavaniho z PSG legendární obránce Rio Ferdinand, podle něhož United nezvládli nahradit Lukakua, který v létě odešel do Interu Milán.

Dalším aspektem, jenž ovlivňuje kolísavost výkonů nejúspěšnějšího anglického celku historie, je dozajista četnost zranění. Aktuálně marodka obsahuje až příliš jmen, z nichž řada patří do základní sestavy. Lingard, Martial, McTominay, Tuanzebe, Bailly, Fosu-Mensah, Rojo i aktuálně nejdražší obránce Maguire a hlavně tvůrce hry Pogba.

Svůj pohled na aktuální stav Manchesteru United nabízí i vlivný agent Mino Raiola, jenž zastupuje právě největší hvězdu týmu. „Pogbův problém je Manchester. Je to klub, který je mimo realitu a bez sportovního plánu. Nikoho bych tam už nepřivedl. Zničili by i Maradonu, Pelého a Maldiniho. Paul potřebuje klub a tým, jakým byl předtím Juventus,“ zkritizoval Mino Raiola United pro italský deník La Repubblica.

To, že se italský agent s rudými ďábly příliš nemusí, je veřejným tajemstvím. I přes znatelné vzájemné antipatie ale před čtyřmi lety dojednal Pogbův comeback na Old Trafford. Jenže úspěchy v nedohlednu, a nespokojený francouzský mistr světa chce pryč.

Není divu, že ani v Manchesteru s ním nejsou příliš spokojeni, však za poslední půlrok nastoupil jen k osmi duelům a sotva podstoupil jednu operaci kotníku, čekala ho druhá. Aktuálně to vypadá na dalších šest týdnů bez fotbalu.

Že v týmu nevládne pohoda, dokazuje i čerstvá zpráva, podle níž měl záložník Jesse Lingard podepsat smlouvu s novým agentem, kterým není nikdo jiný než Raiola. To by mohlo podpořit jeho odchod z klubu, o němž se už nějakou dobu mluví.

Nadšení opadává

Jak vidno, má manažer Ole Gunnar Solskjaer plnou hlavu starostí nejen s hrou a výsledky. Ty jsou však pro něj stále nejpodstatnější. Když v prosinci 2018 nahradil odvolaného Josého Mourinha, měl mandát dočasného trenéra a díky překvapivému zlepšení zůstal v pozici i nadále. Prvotní nadšení však odeznělo, Manchester chce vítězství a trofeje, proto je naplnění jeho tříleté smlouvy za současné situace v ohrožení.

„Liverpoolu také trvalo několik let, než se vypracoval na současnou úroveň,“ brání se norský kouč srovnáním s konkurentem, který po nedávných letech zklamání nyní pod Jürgenem Kloppem vyhrál Ligu mistrů a míří k titulu v Premier League. „Chceme být stejně dobří jako oni. Musíme neustále pracovat, protože se chceme dostat přesně tam, kde je Liverpool. Chceme být týmem, který bude nad ostatními vyčnívat.“

Podaří se mu to, nebo v naplnění vize bude pokračovat někdo jiný?