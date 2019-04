Nová éra staré líhně. Fotbalový Ajax udivuje Evropu vlastní akademií i stylem fotbalu

PRAHA Čas od času se stane, že pohárovou Evropou úspěšně táhne tým, od nějž byste to sotva čekali. Jde dál a dál, senzačně vyřazuje favority, fanoušci nad jeho výkony žasnou... A navíc naprosto zaslouženě!

Tak tohle přesně pasuje v probíhající sezoně Ligy mistrů na Ajax Amsterdam, který po Realu Madrid nyní vyřadil také Juventus Turín s kanonýrem Cristianem Ronaldem a je už v semifinále.



„Je to neuvěřitelné. Jsme týmem z Nizozemska a ukázali jsme celému světu, co v nás je,“ radoval se po postupu kapitán Matthijs de Ligt.

Z historického hlediska nizozemská fotbalová značka číslo jedna, která má na kontě čtyři triumfy v Lize mistrů či jejím předchůdci Poháru mistrů evropských zemí, se po dlouhých letech opět nadechla k velké jízdě. A tak se ve čtvrtfinálové odvetě po závěrečném hvizdu z výhry 2:1 a postupu mezi nejlepší radovali hráči a fanoušci Ajaxu, nikoliv ti z favorizovaného Juventusu. Proto hlavní hvězda Turínských Ronaldo s kyselým výrazem ve tváři pospíchal ze hřiště do útrob stadionu.

Passing sequence from Ajax for eternity欄 pic.twitter.com/Oqsw4JcEqJ — Nyasha Zayne (@NyashaNyariran1) 17. dubna 2019

Jeho dva góly ze vzájemného dvojzápasu nestačily. Nutno podotknout, že kromě nich příliš zářných momentů nepřidal. Ve 28. minutě odvety sice přesnou hlavičkou po rohu nasměroval „Starou dámu“ k postupu, jinak ale působil matně. Stejně jako jeho spoluhráči. A to kouč Massimiliano Allegri nechal o víkendu v lize proti Spalu odpočívat většinu opor, což přineslo porážku 1:2 a oddálení mistrovských oslav.

Mládí nad zkušenostmi

Jaký kontrast oproti svěže, nadšeně a hravě vypadajícím Amsterdamským. Věděli, že po domácí remíze 1:1 musí v Turíně skórovat. To se jim povedlo už šest minut po Ronaldově brance, když vyrovnal Donny van de Beek.

Zatímco v první půli byli domácí mírně lepší, po přestávce vládli hosté. Z půltuctu šancí skóroval po rohu sám kapitán De Ligt. A to jim ještě pojistku deset minut před koncem neuznali rozhodčí kvůli ofsajdu. Naproti tomu Juventus nevystřelil na bránu.

„Výsledek 4:1 by asi lépe odpovídal průběhu zápasu,“ podotkl trefně Van de Beek. „Ale nezáleží na tom, protože jsme postoupili. Pro nizozemský fotbal je to skvělé a pro Ajax obzvlášť výjimečné.“

„Ajax si výhru jasně zasloužil, zvlášť za druhou půli. Při vyrovnávací brance měli trochu štěstí, ale po přestávce hráli velmi dobře,“ uznal turínský kouč Allegri.

Mimochodem akcie Juventusu včera v reakci na nečekané vyřazení ztratily zhruba čtvrtinu své ceny. Tržní hodnota klubu se tak podle agentury Bloomberg propadla o 400 milionů eur (10,3 miliardy korun). Po zahájení obchodování akcie odepsaly 22 procent a tržní hodnota firmy činila 1,3 miliardy eur. Později část ztráty Juventus vyrovnal a pokles akcií se pohyboval pod 16 procenty.

Ajax players with travelling fans.

What a photo. pic.twitter.com/9EKP0o765E — Timothy Minyori (@timothyminyori) 17. dubna 2019

Ale zpátky k postupujícím. Zkušenost prostě tentokrát dostala na frak od nadějného mládí. Věkový průměr týmu Ajaxu, do jehož širšího kádru patří i český talent Václav Černý, činí něco přes 24 let.

Sám kapitán Matthijs de Ligt, který vstřelil postupový gól, je přitom ještě teenager. V 19 letech a 186 dnech se dokonce stal nejmladším mužem s páskou na paži v historii vyřazovacích bojů Ligy mistrů. Není divu, že jeho cena na fotbalovém trhu je podle webu Transfermarkt.com 70 milionů eur a při případném přestupu jistě ještě vyletí nahoru.

Současné mužstvo dává vzpomenout na slávu proslulé akademie Ajaxu. Johan Cruijff, Marco van Basten, Frank Rijkaard, Dennis Bergkamp, dvojčata De Boerové, Edgar Davids, Patrick Kluivert, Edwin van der Sar, Clarence Seedorf, Wesley Sneijder či Luis Suárez. To jsou jen nejznámější hvězdy, které tamní líheň vyprodukovala. Minimálně jeden z odchovanců se v základní sestavě Ajaxu objevil už v 1750 zápasech v řadě, tato dlouhá série byla zahájena v roce 1982.

Z útlumu na výsluní

V roce 1995 Ajax počtvrté a zatím naposledy vyhrál Ligu mistrů, další rok byl ještě ve finále a poté v semifinále. V novém tisíciletí však jako by potenciál Ajaxu vyhasínal. Obdivovaný klub si do letoška naposledy zahrál v play off nejlepší klubové soutěže v roce 2006.

Ale tato sezona vypadá přelomově. Však do ní bílo-červení vstoupili s přejmenovanou arénou, která je zasvěcena poctě nejslavnějšího odchovance – kanonýra Johana Cruijffa, jenž zemřel před třemi lety.

Ajax celebrating their winner at Juventus last night. pic.twitter.com/Y9wN8Ft7X2 — The Away Fans Videos (@TheAwayFansVids) 17. dubna 2019

Do hlavní fáze Ligy mistrů se museli prokousat přes tři předkola, přičemž z šestnácti zápasů prohráli pouze jediný – první čtvrtfinále s Realem. Nepřišel si na ně ani Bayern Mnichov.

Ostatně trenér Erik ten Hag dvě sezony v bavorském velkoklubu působil, i když jen v juniorce. A zrovna to bylo v období, kdy byl u áčka Pep Guardiola. Pak se nedivte, že vám současný projev Ajaxu místy připomíná Guardiolův styl tiki taka s náročným presinkem a rychlými kombinacemi. Například proti Juventusu se Amsterdamští dostali od brankáře k soupeřovu vápnu dvanácti narážečkami.

„Máme ohromný potenciál. Jsme celkem mladí a s každým zápasem rosteme,“ ví kapitán De Ligt. „A jestli můžeme tuhle soutěž vyhrát? Jsme v semifinále. Vyřadili jsme dva velké favority. Následující utkání budou velmi složitá, ale to byla i ta dosavadní. Takže, kdo ví?“