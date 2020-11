Nováček, jenž rozzářil Liverpool. Jota šlape na Firmina, Klopp je chválil oba

Zvykl si až obdivuhodně rychle. Tak rychle, že by kvůli němu řada fanoušků klidně rozbila zajetou ofenzivní trojku se Salahem, Maném a Firminem, kteří Liverpool táhnou k úspěchům už nejméně poslední tři roky. Seznamte se s Diogem Jotou, klukem za miliardu.

Třiadvacetiletý portugalský reprezentant přestoupil do týmu anglických šampionů z Wolverhamptonu teprve na konci září, ale září hned od začátku.

Při svém prvním ligovém startu dal gól Arsenalu (3:1) a jen v posledních čtyřech zápasech za Liverpool se trefil šestkrát. V úterý večer mu na hattrick v Lize mistrů proti Atalantě Bergamo (5:0) stačila necelá hodina a fanoušci i experti se nyní ptají: Měl by Diogo Jota v elitní jedenáctce definitivně vyměnit v posledních týdnech nevýrazného Firmina?

„Prosím vás, vždyť nebýt Bobbyho, v Champions League bychom ani nehráli. Když má gól, je nebránitelný,“ zastal se Jürgen Klopp brazilského útočníka, přestože v posledních deseti utkáních dal jen jediný gól.

„Je parádní, že máme více než jedenáct hráčů, které můžeme bez obav nasadit. Potvrdilo se, že Diogo se do zápasu s Atalantou hodí. Odehrál skvělý zápas,“ pokračoval Klopp.

Pro obranu Bergama byl Jota, který dostal šanci od první minuty, doslova nepolapitelný.

V úvodu se nenechal zastavit faulem obránce Palomina, souboj s ním ustál a ležérním obloučkem přes brankáře poslal Liverpool do vedení. Pak si levačkou suverénně zpracoval dlouhý pas do pokutového území a druhou nohou ho nekompromisně přibil k bližší tyči.

Třetí gól dal po pauze, kdy křikl na Maného, ať mu přihraje míč do běhu. On to splnil precizně, Jota rozkmital rychlé nohy, píchl si balon kolem brankáře Sportiella, který vyběhl daleko z brány, a střílel do prázdné.

„Nikdy jsem nehrál v lepším týmu,“ pochvaluje si Jota. „Jsem šťastný, jak se daří týmu, jak se daří mně. Možná je to nejlepší období mé kariéry, od toho, abych střílel góly, na hřišti jsem. Byl to skvělý večer,“ hodnotil vítězství před kamerami televize BT Sport.



Pro Liverpool byl za 41 milionů liber čili více než miliardu korun nejdražší letní posilou, byť jeho příchod v konkurenci Thiaga Alcántary z Bayernu Mnichov poněkud zanikl.

Španělský středopolař toho ovšem zatím kvůli zdravotním problémům příliš neodehrál, a tak je to především Jota, kdo se tlačí do základní sestavy.

Anglii zaujal už během svého působení ve Wolverhamptonu, kde zapadl do tamní portugalské enklávy. Pomohl k postupu do Premier League a následně i k účasti v evropských pohárech. Tři roky tam platil za jednoho z nejvýraznějších ofenzivních hráčů.

Dřív patřil Atlétiku Madrid, kam přišel z portugalského Pacosu Ferreira. Mihl se i na hostování v Portu, ale až v posledních letech naplno ukazuje své mimořádné nadání.

Dostal se do portugalského národního týmu, sebevědomými výkony si získal Liverpool. A pořád má celou kariéru teprve před sebou, ještě mu nebylo ani čtyřiadvacet let.