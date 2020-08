Nový projekt FAČR: Staň se fotbalovým sudím a pomoz oblíbenému sportu

PRAHA Fotbal je českým národním sportem, který spolu s hokejem vyvolává mezi fanoušky nejvíce zážitků a emocí. Jako nejrozšířenější sport světa maže rozdíly mezi státy i jednotlivými národy a hraje se všude podle stejných pravidel, ať jde o finálové utkání mistrovství světa či utkání soupeřů nejnižší soutěže okresní úrovně. Důležitou součástí každého sportu jsou pravidla, o jejichž dodržování se stará rozhodčí. Těch je bohužel v České republice zoufale málo, když do ideálního stavu mezi šesti až sedmi tisíci sudími chybí více než dva tisíce. Fotbalová asociace České republiky se proto rozhodla odstartovat kampaň, jejímž cílem je oslovit sportovně založené fotbalové nadšence a naverbovat nové rozhodčí.

V začátcích tohoto sportu se utkání odehrávala bez rozhodčích, hráči se prostě mezi sebou nějak dohodli. Ale protože hráči brzy zjistili, že dohoda mnohdy není možná, tak v roce 1874 asociace „The Football Association“ v Anglii zavedla institut rozhodčího. Od dnešních rozhodčích se za všech okolností očekává naprostá objektivita a řízení hry v duchu pravidel. Rozhodčí musí být připraveni nejen teoreticky, ale i po fyzické stránce, musí znát pravidla a vždy musí být maximálně koncentrovaní a psychicky odolní.

„Rozhodčí jsou součástí fotbalu, bez nich se fotbal neobjede, bez nich prostě nemůžeme hrát. A v současné době jich máme málo“, řekl šéf FAČR Martin Malík. „Proto je naším cílem posílit řady rozhodčích a vytvořit novou generaci sudích. Investovat do jejich rozvoje a pomoci jim v jejich postupu v rámci fotbalových soutěží. Hledáme sportovně založené fotbalové nadšence, kteří mají fotbal pod kůží a chtějí být jeho součástí. Pokud nemůžete fotbal z jakýchkoli důvodů hrát, tohle je cesta, jak u něj zůstat“, dodal předseda největší sportovní asociace v zemi.

Rozhodčí před zápasem Slavia - Sparta.

Povolání rozhodčího může to být velká šance pro fotbalisty, kteří se chystají ukončit svou hráčskou kariéru nebo i sportovní nadšence s touhou proniknout blíže ke sportu. Pro rozhodčí jsou navíc připraveny bonusy v podobě pravidelného vzdělávání, případně zařazení do Akademie rozhodčích a vedení zkušenými instruktory nebo mentory.

Ideální věk je pro začínajícího rozhodčího je kolem 20 let, šanci si však může vybojovat každý. Cesta na vrchol není lehká, ale ti nejšikovnější ze všech mohou každý rok pokročit o soutěž výše a v horizontu několika let být v domácím prostředí vzorem pro další začínající sudí. Ti nejschopnější se mohou například ještě před dovršením třicítky objevit na listině pro domácí nejvyšší soutěže. Postupná cesta přináší rozhodčím základ pro kvalitní výkony – zkušenost z odřízení mnoha těžkých utkání. Náboru se může zúčastnit kdokoliv starší 15 let přes formulář na webu chcipiskat.cz.