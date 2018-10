O co hraje ještě fotbalová reprezentace v Lize národů? Především o nasazení do výkonostních košů

PRAHA Fotbalová Liga národů má za sebou čtyři kola a před listopadovým finišem je jen málo otázek zodpovězeno. O co ještě hrají Češi? Co všechno soutěž reprezentačním výběrům přináší? Jak je to s dodatečným postupem na Euro?

Ukrajina, úterní přemožitel českých fotbalistů, si jako první tým z Ligy B zajistila postup do elitní kategorie soutěže a tamní svaz obdrží prémii, která v přepočtu činí 80 milionů korun.

A získala ještě jednu jistotu: když příští rok neuspěje v kvalifikaci o Euro 2020, o šampionát se utká v dodatečném play off.

Pětapadesát evropských reprezentací, čtyři výkonnostní úrovně, mezi kterými se sestupuje a postupuje jako v ligových soutěžích. Každá z úrovní je rozdělena do čtyř skupin.

Liga národů, zbrusu nová soutěž, která nahrazuje přípravná utkání a zároveň národním mužstvům nese zajímavé bonusy - peníze i možnost hrát o Euro i mimo kvalifikaci. A rozhoduje o nasazení pro los kvalifikace o mistrovství Evropy.



Česko po dvou porážkách s Ukrajinou a po sobotní výhře v Trnavě ví, že před závěrečným zápasem doma se Slovenskem hraje už jen o záchranu. K ní potřebuje aspoň remizovat, pak si účast v Lize B udrží i pro podzim 2020.

1.varianta- Češi na 2. místě ve skupině Ligy národů

Pokud Češi ve své skupině uhájí druhou příčku před Slováky, při losu kvalifikace o postup na Euro 2020 budou ve druhém koši. Teoreticky tak narazí jen na jednoho velmi silného soupeře.



Jde se dál: pokud by příští rok v bojích o šampionát selhali a v kvalifikační skupině, jejíž složení se dozví v neděli 2. prosince, skončili až třetí, s největší pravděpodobností dostanou ještě jednu možnost o Euro bojovat.

V dodatečném play off se utkají čtyři nejlepší mužstva z každé úrovně, která na mistrovství Evropy 2020 nedosáhnou z kvalifikace.

Na Čechy se může dostat v případě, že si minimálně jeden z vítězů skupin Ligy B účast na závěrečném turnaji zajistí z kvalifikace, která se odehraje v kalendářním roce 2019. Ale v tom případě musí být nejlepším týmem z druhých míst.

Pokud by byli třeba až třetím nejlepším týmem z druhých příček, k dodatečnému play off o postup potřebují, aby kvalifikaci o Euro zvládla minimálně tři mužstva ze šesti, která byla v druhé úrovni Ligy národů před Čechy.

A i kdyby ne, pořád to ještě není konec nadějí. Když například na Euro postoupí deset zemí z dvanácti z nejvyšší úrovni, zbylé dvě pro dodatečné play off doplní pátý a šestý nejlepší tým druhé ligy z těch, které si účast na šampionátu nezajistily.

Z toho vyplývá, že pokud Češi neprojdou na závěrečný turnaj mistrovství Evropy z kvalifikace a ta dopadne převážně podle papírových předpokladů, mají velmi reálnou šanci na dodatečné boje.

Konkrétní příklad: z Ligy A postoupí na Euro deset zemí, z Ligy B čtyři; na dodatečnou baráž tak dosáhne dalších šest mužstev z Ligy B, protože čtyři budou hrát v rámci Ligy B a další dva doplní zbývající dva týmy z Ligy A.

1.varianta- Češi na 2. místě ve skupině Ligy národů



Jestliže Češi v pondělí 19. listopadu v pražském Edenu se Slováky prohrají o dva či více gólů, obsadí ve své skupině až třetí příčku a sestoupí do Ligy C. Na dno by klesli i v případě porážky o gól při skóre 2:3, 3:4, 4:5 atd.

Češi sestoupí i v případě, pokud prohrají se Slováky 0:1 či 1:2 a jestliže Slováci v předchozím duelu budou bodovat proti Ukrajině.

Pak při následném losu kvalifikace o Euro budou až ve třetím koši, takže je budou čekat dva velmi kvalitní protivníci. A zároveň se jim jako třetímu týmu skupiny Ligy národů sníží naděje na účast v dodatečném play off. Aby na něj dosáhli, muselo by z Ligy B na Euro postoupit minimálně pět zemí už z kvalifikace. Což je také velmi reálná varianta.

Gruize má jistotu playoff

Dodatečné play off si zahraje celkem šestnáct zemí rozdělených do čtyř úrovní. A vítěz každé z nich půjde na Euro.

Takže poprvé v historii postoupí na závěrečný turnaj absolutní outsider.

Například v Lize D se zatím nejvíc daří Gruzii, Lucembursku, Kosovu a Makedonii. Místo bude pro jednoho z nich. Pokud tyto týmy své skupiny vyhrají a zároveň si nezajistí Euro z kvalifikace, což je pravděpodobné, rozdají si to na jaře 2020 v dodatečném play off.

Hraje se na jeden zápas, pořadatel semifinále bude dopředu určený na základě výsledků Ligy národů, o pořadateli pro finále rozhodne los. To platí i pro play off Ligy C, Ligy B a Ligy A.

Pět skupin po pěti, pět skupin po šesti



Kvalifikace o Euro se odehraje v pěti pětičlenných a pěti šestičlenných skupinách, na Euro 2020 postoupí první dva z každé skupiny a právě čtyři vítězové jednotlivých pater Ligy národů.

Do pětičlenných skupin budou přednostně nalosována mužstva z prvních příček nejvyššího patra Ligy národů. Proto, aby v červnu 2019 mohla odehrát tzv. Final Four o celkový triumf v Lize národů. Jiný volný termín během kvalifikace o Euro se totiž nenajde.