O Šuralovu rodinu se postaráme jako o naši vlastní, řekl turecký ministr

alanya/PRAHA Do tréninkového centra v Alanyi přišli v pondělí v podvečer spoluhráči, fanoušci i významní politici. Aby se všichni rozloučili s českým fotbalistou Josefem Šuralem, který zemřel na následky zranění při dopravní nehodě.

Velký portrét Josefa Šurala, pod tím nápis v turečtině i angličtině „Nikdy nezapomeneme.“



Spoluhráči i realizační tým, rakev a přes ní vlajka Alanyasporu, ve kterém Šural od ledna působil.

„Šuralova rodina je nyní i naší rodinou. Postaráme se o ni jako o naši vlastní. Josefa jsme milovali,“ pronesl v projevu Mevlüt Cavusoglu, turecký ministr zahraničních věcí.

Ten podle zpravodaje České televize Václava Černohorského řekl, že k zápasu do Kayseri mužstvo letělo a mělo i zpáteční letenky.

Proč tedy Šural z nedělního utkání cestoval se šesti spoluhráči mikrobusem? Proč nezůstal s mužstvem a nevrátil se domů později?

Podle této informace odmítli pohodlnou cestu letadlem, protože na spoj z Kayseri do Antalye nechtěl čekat do druhého dne. Snad aby byl co nejdřív doma. Cesta mikrobusem však pro reprezentačního útočníka skončila tragicky.

„Prezident klubu řekl, že zpáteční let měl přistát dopoledne. Sedm hráčů včetně Josefa Šurala se ale rozhodlo vyrazit hned po zápase. Doma tak mohli být něco dříve. Proč se rozhodli pro auto, šéf klubu neuvedl,“ napsal Černohorský na svůj twitterový účet.

Původní informace hovořily o tom, že zbytek mužstva cestoval z Kayseri klubovým autobusem.

I když trenér hráčům oznámil, že po utkání dostanou dvoudenní volno, je velmi neobvyklé, aby sedm fotbalistů zvolilo 600 kilometrů dlouhou cestu z venkovního zápasu po vlastní ose.



Šural cestoval s dalšími šesti krajánky Stevenem Caulkerem, Djalmou Camposem, Wandersonem Baianem, Papiss Dembou Cissem, Isaacem Sackeym a Welintonen Souzou v černém devítimístném mercedesu.

Krátce před cílem mikrobus sjel mimo vozovku. Fotografie ukazují, že měl zdemolovanou pravou stranu, kde chyběly zadní dveře.

Osm pasažérů včetně obou řidičů utrpělo jen lehká zranění, český fotbalista však nehodu nepřežil. Utrpěl mnohačetná zranění včetně hlavy.

Šuralovi by za měsíc bylo devětadvacet.