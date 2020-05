Obcházeli nařízení, to se jim vymstilo. Fotbalistům Lince hrozí vyloučení z ligy, trénovali i přes zákaz

Vídeň Vedoucí tým rakouské fotbalové ligy ASK Linec byl přistižen při týmovém tréninku, ačkoliv je v zemi v současnosti kvůli pandemii koronaviru dovoleno připravovat se pouze v malých skupinách s předepsanými odstupy. Hornorakouský klub začala na základě videozáznamů, které obdrželo vedení ligy, vyšetřovat speciální komise kvůli možnému porušení fair play a hrozí mu celá škála trestů včetně pokuty, bodového odpočtu či vyloučení ze soutěže.

Počínání ligového lídra odsoudilo zbylých jedenáct účastníků nejvyšší soutěže ve společném prohlášení. Podle nich se tím potvrdila podezření, která se kolem LASK objevila v poslední době. Počínání klubu označili za protiprávní a za zradu proti dohodnuté a všemi kluby schválené koncepci prevence. „Navíc je výsledkem také jasná konkurenční výhoda LASK proti ostatním klubům v bundeslize, kterou nelze akceptovat,“ uvedly kluby.



Linecký klub nejprve oznámil, že se stal obětí „špionáže“. Uvedl, že v noci na středu na stadion pronikla dvojice pachatelů a instalovala na něm kameru. Klub podal oznámení na policii i se záznamem pachatelů a uvedl, že se jednalo už o druhý případ v krátké době.

Podle agentury APA už před několika dny dorazila na trénink lineckých fotbalistů policie, aby zkontrolovala, zda při tréninku splňují předepsaná nařízení.

LASK nakonec v prohlášení připustil, že při tréninku zřejmě došlo k porušení nařízení o předepsaném odstupu osob. „Bereme to na vědomí, budeme spolupracovat a obhájíme se,“ uvedl klub v prohlášení. Dodal, že své hráče už delší dobu testuje, riziko nákazy je proto prakticky vyloučeno. Současně odmítl, že by se snažil získat jakoukoliv výhodu. „To, co je nám podsouváno, jsme neměli a nemáme zapotřebí.“

Vedení rakouské ligy teprve ve středu oznámilo, že sezona přerušená pandemií se znovu rozběhne 29. května pohárovým finále v Klagenfurtu mezi obhájcem a ligovým mistrem Salcburkem a druholigovou Austrií Lustenau. O čtyři dny později 2. června se pak začne hrát ligová soutěž. Týmové tréninky jsou z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví možné až od pátku. Podle šéfa ligového představenstva Christiana Ebenbauera případ porušení vládních nařízení neohrožuje restart soutěže.