OBRAZEM: Jak žije Hazard? Dům koupil od popového zpěváka, má vlastní lázně i deset koupelen

Madrid Třicetiletý belgický fotbalista Eden Hazard ve své kariéře prošel třemi špičkovými týmy, nyní si zařídil bydlení ve Španělsku, kde válí za Real Madrid. Jak jeho luxusní sídlo vypadá?

Hazard začal hvězdnou kariéru v Lille, odkud přestoupil do Chelsea. V londýnském celku si připsal neuvěřitelných 245 zápasů, během nichž vsítil 85 branek. V červnu roku 2019 se ale rozhodl pro změnu, dlouholetý klub vyměnil za velikána ze Španělska. Real Madrid za něj zaplatil 146 milionů eur a útočníka si upsal na pět let. Kvůli zraněním ale zatím stihl nastoupit pouze do 24 zápasů, bídou tam ale rozhodně netrpí.

Od španělské popové hvězdy, 17násobného držitele Grammy Alejandra Sanze, si totiž zakoupil honosné sídlo v hodnotě 12 milionů eur. Dům se nachází ve čtvrti La Finca, která je oblíbená fotbalisty Realu Madrid.

Samotný dům byl navržen španělským architektem Joaquinem Torresem, má šest ložnic, deset koupelen, bazén i vlastní tělocvičnu, ve které mohl Hazard během karantény plně trénovat. Není to ovšem všechno, k dispozici jsou i lázně a dokonce také tenisový kurt, či domácí kino.

V sídle žije s manželkou Natachou a syny Yannisem, Leam a Samym.