V roce 2005 si ho Arséne Wenger vytáhl do áčka Arsenalu. Bendtner trénoval po boku Thierryho Henryho, Dennise Bergkampa, Roberta Pirése či Fredrika Ljunberga. A tihle všichni se shodovali – Dán má obrovský talent. Dokonce hvězdný obránce Gunners Sol Campbell, obrovský silák, popisoval, jak těžké bylo s mohutným útočníkem podstupovat souboje. „Ten kluk má sílu, je to jak narazit do stromu.“

Autor: Reuters