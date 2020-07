Očekávané rozhodnutí. Ligový výbor LFA předčasně ukončil českou fotbalovou soutěž

Praha Ligový výbor Ligové fotbalové asociace (LFA) dnes podle očekávání předčasně ukončil sezonu nejvyšší soutěže. Kvůli pozitivnímu testu na nový koronavirus u jednoho hráče Opavy zůstane nedohraná nadstavbová skupina o záchranu a z první ligy letos nikdo nesestoupí. LFA o tom informovala v tiskové zprávě.

Sezona nejvyšší soutěže, kterou prodloužila koronavirová přestávka, zůstala nedohraná poprvé v historii. Její dokončení znemožnil výskyt nemoci covid-19 v Opavě, která musela na dva týdny do karantény. Ročník by se tak nestihl dokončit do 2. srpna, který byl nejzazším termínem.



Kvůli nedohrání soutěže skončí sezona bez určení konečného pořadí. Pražské Slavii ale obhajoba titulu zůstane a nic se nemění ani na tom, že spolu s mistrem prošly do evropských pohárů Plzeň, Sparta, Jablonec a Liberec.

Z druhé ligy do nejvyšší soutěže postoupily vítězné Pardubice a druhá Zbrojovka Brno, třetí Dukla Praha mezi elitu neprošla. Už v minulém týdnu kluby na grémiu odsouhlasily zrušení baráže. Příští sezonu první ligy bude hrát poprvé v samostatné historii 18 týmů. Zrušena byla nadstavba a přímo sestoupí tři celky.