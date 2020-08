Odveta po deseti letech. Na Bayern si věříme, zní z tábora nepředvídatelného Lyonu

Lisabon „Ve čtvrtfinále to pro nás nekončí,“ burcoval před duelem s Manchesterem City trenér Lyonu Rudi Garcia. A měl pravdu. Jeho svěřenci šokovali fotbalový svět, když si po skalpu Juventusu vyšlápli i na dalšího giganta. V semifinále změří síly stejně jako před deseti lety s Bayernem Mnichov. Vyznamenají se Depay a spol. i potřetí a přiblíží tradiční klub záchraně v pohárové Evropě?

Měla to být nejhorší sezona od roku 1996. Fotbalisté Olympique Lyon si ve francouzské Ligue 1 nevedli vůbec dobře a po předčasném ukončení soutěže kvůli pandemii koronaviru skončili až na sedmé příčce.

A když prezident klubu Jean-Michel Aulas neuspěl ani sodvoláním proti nedohrání ligy u nejvyššího správního soudu, zdálo se, že se Les Gones po dlouhých pětadvaceti letech nepředstaví v pohárové Evropě. „Považuji to za nehoráznou pitomost,“ prohlásil o verdiktu funkcionářů Ligue 1 nejvyšší muž sedminásobného francouzského mistra, který tušil, co to pro klub znamená.

Jedinou naději, že si zahrají Ligu mistrů i v příští sezoně, viděli v tom, že její stávající ročník ovládnou. To se ovšem zdálo být sci-fi.

Zbraň v rychlých brejcích

Nic totiž nenasvědčovalo tomu, že by Lyon měl v právě probíhající hororové sezoně v Champions League uspět. „Pokud bude Ligue 1 zrušena, budou nás ostatní týmy v Lize mistrů masakrovat, protože budou mít fyzickou průpravu, kterou my mít nebudeme,“ přesvědčoval Aulas v květnu nejvyšší představitele francouzského fotbalu.

Netušil však, že mylně. V milionářské soutěži totiž naopak uspěly celky, které měly mezi posledním ligovým kláním a restartem Ligy mistrů na rozdíl od ostatních dlouhou pauzu. Lyon tak najednou může přetavit nejhorší sezonu za poslední čtvrtstoletí ve vůbec tu nejlepší. Už teď se mu podařilo takřka nemožné, když díky skalpům dvou gigantů - Juventusu a Manchesteru City - vyrovnal deset let staré maximum.

Tehdy tým poskládaný okolo talentovaného brankáře Huga Llorise, záložníků Jérémyho Toulalana, Maxima Gonalonse, Miralema Pjaniče či snajprů Lisandra Lopéze a Sidneyho Govoua dokráčel až mezi nejlepší čtyři. O„ušatý pohár“ si však už svěřenci Clauda Puela nezahráli. Těsně před branami finále nestačili na Bayern Mnichov.

Maxim Gonalons či Miralem Pjanič táhli před deseti lety Lyon v Lize mistrů.

Ten vyzve i parta Rudiho Garcii, která stejně jako její deset let stará podobizna za sebou zanechává slavné padlé. Na sklonku minulé dekády zvládli fotbalisté Lyonu, tehdy braní jako čerstvě sesazení vládci Francie, skolit v osmifinále Real Madrid. Ve čtvrtfinále to pak schytal jiný francouzský klub, Girondins de Bordeaux.

Současnému kádru nadmíru vyhovuje propracovaný systém 3-5-2, v němž se skvěle ukazuje týmový duch, jejž kouč Garcia ve svém mužstvu vytvořil. Pevné defenzivě vládne zkušený Brazilec Marcal, střed pole je nejen pohyblivý, ale díky trojlístku Houssem Aouarar, Bruno Guimaraes, Maxence Caqueret i nesmírně silný na míči. Lyon zvládá také účinně napadat, jeho hlavní zbraní je však smrtící protiútok. Ohromnou přímočarou ofenzivní sílu představují především kapitán Memphis Depay, který si v minulosti zakopal iv dresu Manchesteru United, prvotřídní střelec Moussa Dembélé či rychlonohý Maxwel Cornet.

To vše dalo základ pohádkové jízdě, kterou jako první po koronavirové pauze odskákal Juventus Turín. Lyon jako vůbec první francouzský tým dokázal skolit tohoto hegemona ve vyřazovací fázi Ligy mistrů, navíc v čele s Cristianem Ronaldem. První duel a odvetu přitom dělilo kvůli pandemii covidu-19 téměř půl roku. „Je to bezesporu jeden z nejuspokojivějších okamžiků mé kariéry,“ rozplýval se Garcia poté, co si jeho svěřenci díky vítězství 1:0 z úvodního duelu a postupové porážce 1:2 z Turína zajistili místenku mezi nejlepší osmičkou. „V životě jsem po prohře nebyl šťastnější.“

A hned myslel na další boje. Ve čtvrtfinále totiž číhal další velmi silný protivník - Manchester City.

Lyon se stará v letošním ročníku LM o velká překvapení.

Další velký favorit, další šok. Ani Guardiolův soubor na francouzské překvapení nevyzrál, Lyon vyhrál i díky dvěma trefám Dembélého v závěru 3:1. A věštba brankáře Anthonyho Lopese se tak vyplnila: „Věříme, že dokážeme ještě překvapit.“ Pravdu měl i trenér Garcia, který sebevědomě burcoval: „Ve čtvrtfinále to pro nás nekončí.“

„Jsme připraveni“

Po deseti letech čelí Lyonští v semifinále znovu Bayernu Mnichov. Tehdy to byla jednoznačná záležitost Bavořanů, kteří vyhráli 1:0 a 3:0 (ve finále pak padli s Interem Milán 0:2), a do role jasného favorita jsou Lewandowski a spol. pasováni i nyní.

Memphis Depay patří mezi největší zbraně Rudiho Garcii.

Že si však na soupeře musí dávat pozor, v Bayernu vědí. „Ve středu pole mají Houssema Aouara, Maxence Caquereta a Bruna Guimaraese, kteří toho hodně oběhají a jsou skvělí s míčem,“ nešetřil superlativy bývalý hráč Lyonu Corentin Tolisso, jenž do kádru německého mistra přestoupil z Les Gones za 41,5 milionů eur. „Nemyslím si, že by se do semifinále Ligy mistrů někdo dostal náhodou,“ pokračoval francouzský mistr světa z roku 2018 a dodal: „Rozhodně je nepodceníme.“

A že ze dvou velkých utkání nabrali fotbalisté Lyonu zdravé sebevědomí, dokazuje i dvougólový hrdina čtvrtfinále Moussa Dembélé: „Na Bayern jsme připraveni.“

Jestli dostatečně, ukáže dnešní večer.

Ani branka Kevina De Bruyneho nestačila.

