Olayinkův výkon zaujal fanoušky West Hamu. Exportu do Londýna už bylo dost, vzkazuje Trpišovský

Praha I přestože hrála Slavia ve čtvrtečním utkání základní skupiny Evropské ligy proti Leverkusenu už od 22. minuty proti deseti, sešívaným se nedařilo vstřelit potřebný gól. Vše změnilo až střídání Petera Olayinky.

V první půli divákům u televize aktéři duelu Slavia - Leverkusen příliš fotbalové krásy nenabídli, a tak nejvýraznějším momentem zůstalo přísně vyloučení Karima Bellarabiho po faulu na Lukáše Provoda, které německá média označila za kontroverzní.

Už o poločase proto vystřídal Jindřich Trpišovský Ondřeje Lingra, jehož nahradil kvůli výškovým proporcím Petar Musa, v 61. minutě navíc trenér sešívaných poslal na trávník Nicolae Stancia a Petera Olayinku, jenž kvůli prodělanému covidu nebyl fyzicky připravený na celý zápas.

A střídání nigerijského záložníka se ukázalo jako klíčové.



„Je to typ hráče, na kterého se můžete stoprocentně spolehnout a kterého tým potřebuje. Potřebujeme, aby se k němu přidávalo čím dál tím víc hráčů,“ ocenil jeho příchod trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Už po čtyřech minutách svého pobytu na hřišti se k Olayinkovi odrazil míč, který si píchl tak chytře, že ho brankář Leverkusenu Lukáš Hrádecky fauloval neohrabaným zákrokem, po němž nezbylo hlavnímu sudímu Williamovi Collumovi nic jiného, než odpískat pokutový kop.



Ten sice Stanciu neproměnil, Olayinkova nejdůležitější chvíle měla ale ještě přijít.

Slavia měla proti aktuálně čtvrtému celku Bundesligy zoufalý tlak, ten se nakonec sešívaným podařilo zužitkovat v 80.minutě.

Stanciu rozehrál rohový kop na úroveň malého vápna, kde se odtrhl právě Olayinka od Aleksandara Dragoviče a míč za cenu vlastního zdraví dopravil do branky. Rakouský stoper při souboji Olayinku nakopl do nosu, který mu i zlomil, nigerijský záložník přesto utkání dohrál.

„Za cenu vlastního zranění dal gól, při kterém si zlomil nos. A když byl Lukáš Masopust v křečích a nemohl hrát, ještě musel dohrávat na pozici pravého obránce, protože nikoho jiného nemáme. Pro mě je jednoznačně hrdina zápasu, musím mu hrozně moc poděkovat,“ smekl Trpišovský.



Fanoušci West Hamu v pozoru

Už během letního přestupového období byl Peter Olayinka po Tomášovi Součkovi nejžádanějším zbožím, kroužily okolo něj především bundesligové kluby, nejvíce se na rychlostního záložníka vyptával Stuttgart.

Olayinkova výkonu si všimli i fanoušci West Hamu, kam ze Slavie zamířil Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem.

„Olayinka výborné střídání. Obětavý gól a celkově skvělý výkon, že by další posila ze Slavie?“ stálo v jedné z řady zpráv fanoušků londýnského celku na sociálních sítích Slavie.

„Bylo by hezké, kdyby do Premier League šel opět hráč ze Slavie, zasloužil by si to. Ale na druhou stranu exportu do West Hamu bylo už dost. Navíc by za něj museli hodně zaplatit,“ říká jasně Trpišovský. „Naši hráči tam podávají špičkové výkony a není možné, abychom je dál pouštěli třeba za šest milionů euro.“

Podle renomovaného webu Transfermarkt.com je aktuální Olayinkova cena 3,5 milionů euro, s podobnými výkony ale jeho cena může vzhledem k jeho nízkému věku násobně růst.