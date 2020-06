Ondrášek restartuje sezonu MLS turnajem na Floridě. Španělská liga začne sevillským derby

Fotbalisty v zámořské lize MLS včetně českého útočníka Zdeňka Ondráška z Dallasu čeká po koronavirové pauze turnaj od 8. července na Floridě. Během něj sehraje 26 týmů rozdělených do šesti skupin tři zápasy základní části, které se jim budou započítávat do ligové soutěže. Šestnáctka mužstev postoupí do play off, jehož vítěz si zajistí účast v příštím ročníku Ligy mistrů Severní a Střední Ameriky.

Po turnaji, který se bude hrát bez diváků v komplexu ESPN za přísných bezpečnostních a hygienických opatření, bude MLS pokračovat už na stadionech jednotlivých klubů. Sezona zámořské soutěže byla v březnu přerušena po pouhých dvou zápasech. Ondrášek v obou utkáních Dallasu skóroval.



V minulém týdnu dostaly týmy od vedení ligy souhlas k obnovení společných tréninků. Na Floridě se budou moci na restart soutěže připravovat od 24. června.



Na začátek sevillské derby

Španělské týmy neabsolvovaly žádné přípravné zápasy a podobně jako v Německu po dlouhé pauze půjdou rovnou do ostrých ligových duelů. Do konce ročníku zbývá jedenáct kol, v nabitém programu se od čtvrtka bude hrát denně až do 19. července. Hráči a trenéři budou na koronavirus testováni 48 hodin před každým utkáním.



„Celý tým mohl trénovat od minulého pondělí, takže deset dní do zápasu. Není to ideální, ale všechny kluby se domluvily, že budou následovat protokol. Přípravné zápasy by asi pomohly, věděli bychom, na čem jsme. Ale je to pro všechny stejné a nikdo nebude mít žádnou výhodu,“ řekl ČTK Vaclík.

Tomáš Vaclík se stal oporou sevillské branky.

Sevilla po 27. kole drží v tabulce třetí místo, Betis je dvanáctý. „Stoprocentně těžký start. Betis má skvělé mužstvo a hráče, i když jsou pár bodů za námi. Derby je vždycky speciální. Jsem zvědavý, jaké to bude teď,“ konstatoval český reprezentační gólman.



La Ligu vede úřadující mistr FC Barcelona o dva body před úhlavním rivalem Realem Madrid. Oba velkokluby v dosavadní části sezony nečekaně hodně ztrácely a zřejmě až do konce se budou přetahovat o titul. Katalánci začnou v sobotu na hřišti osmnáctého nováčka Mallorky. „Bílý balet“ v neděli hostí šestnáctý Eibar na tréninkovém hřišti, kde dohraje ročník kvůli rekonstrukci stadionu Santiago Bernabéu.

Velkou vzpruhou pro Barcelonu může být návrat útočníka Luise Suáreze, který během přestávky doléčil zraněné koleno. Hvězdný kapitán a s 19 góly nejlepší kanonýr soutěže Lionel Messi měl menší svalové zranění, ale na Mallorku bude připravený.

Messi měl menší svalové zranění, měl by však výt v pořádku.

„Hodně se těšíme. Během přestávky jsme měli příležitost analyzovat situaci a hlavně komunikovat s hráči o tom, co musíme zlepšit. Bez diváků to bude zvláštní, ale když jste na hřišti, soustředíte se na hru. Snad nás to v zápasech neovlivní,“ uvedl barcelonský trenér Quique Setién pro klubový web.



Očekává se také vyrovnaná bitva o příčky zajišťující účast v Lize mistrů. Třetí Sevillu a sedmou Valencii totiž v tabulce dělí pouhých pět bodů. Zlepšit se chce i šesté Atlético Madrid. Před mužstvem trenéra Diega Simeoneho jsou překvapivě i čtvrtý San Sebastian a páté Getafe.

Alvaro Morata slaví s Hectorem Herrerou branku Atletica.

Během zápasů bude uctěno přes 27 tisíc obětí nemoci covid-19 ve Španělsku, při každém duelu ve 20. minutě zazní šedesátisekundový aplaus vytvořený z nahrávek fanoušků na internetu. Televizní diváci budou mít možnost sledovat utkání s virtuálními příznivci na tribunách, podobným těm z videoher. Do přenosů bude přidán také obvyklý hluk z ochozů.



Španělské kluby od konce června chtějí stadiony naplnit ze třetiny a čekají na souhlas vlády. Pokud tento návrh projde, mohlo by například domácí zápasy Barcelony na bezmála stotisícovém Camp Nou sledovat až okolo 30 tisíc fanoušků.