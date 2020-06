Opava remizovala 1:1 se Slováckem a popáté za sebou nevyhrála, Karviná slaví

Opava Fotbalisté předposlední Opavy ve 28. kole první ligy doma remizovali 1:1 se Slováckem a popáté za sebou nezvítězili. Slezané šli do vedení v první půle po brance Lukáše Železníka. Celek z Uherského Hradiště, který si místy vytvořil výraznou převahu, po změně stran vyrovnal zásluhou Milana Petržely. Opavští mají dvoubodový náskok na poslední Příbram, Slovácko je v neúplné tabulce šesté.

Po opatrném úvodu byli blízko úvodnímu gólu hosté. Opavští vyřešili špatně autové vhazování, po rychlé akci Dvořáka, Jurečky a Sadílka postupoval Navrátil z ostrého úhlu sám na Fendricha, ale gólman Slezanů ho vychytal. Následně se před bránou Slovácka srazili opavský obránce Rychlý s brankářem Trmalem a oba po tvrdém střetu museli v 18. minutě střídat.



A pak už se měnilo skóre. Kalabiška poslal „malou domů“ právě střídajícímu gólmanovi Porcalovi, ten při odkopu trefil napadajícího Železníka, jenž z ostrého úhlu poslal míč do sítě. Hned vzápětí mohlo být vyrovnáno poté, co Jurečka střelou z otočky napálil balon do tyče a Sadílkova pohotová dorážka zblízka skončila nad břevnem.

Sadílek poté zblízka hlavičkoval těsně vedle tyče a na opačné straně Porcal zlikvidoval velkou šanci Železníka, kterého průnikovou přihrávkou vyslal Dordič. Slovácko přidalo na aktivitě, v závěru první půle se sám před Fendrichem ocitl Petržela, ale opavský gólman si připsal další úspěšný zákrok.

Tým z Uherského Hradiště rozjel slibně i druhou půli. Po prudkém centru Kalabišky na brankové čáře zastavil umístěnou hlavičku Zajíce domácí gólman Fendrich a dorážka Kohúta byla zblokována na roh. Po něm hlavičkoval Reinberk, jenže Fendrich byl opět na místě. Slovácko tlačilo dál a Navrátil pálil zpoza vápna nad břevno.

Hosté se dočkali v 64. minutě. Kohút poslal z levé strany centr na Petrželu a ten zamířil k tyči mimo dosah Fendricha. Tempo hry v závěru značně opadlo, v nastavení přece jenom mohl výhru Slovácka zařídit Kalabiška, svou hlavičku ale nasměroval přímo do míst, kde číhal připravený Fendrich. Opava tak doma v lize potřetí za sebou se Slováckem remizovala.

Fotbalisté Karviné doma remizovali 0:0 s Českými Budějovicemi

Karviná se po dvou ligových porážkách za sebou od začátku pustila do útoku, ale první střelu na bránu obstaral ve 12. minutě hostující Šulc, který nepříliš razantní hlavičkou brankáře Bolka nepřekvapil. Zanedlouho se hosté marně dožadovali penalty po souboji Hanouska s Mršičem.



Domácí převzali iniciativu a mezi 15. a 24. minutou si vypracovali dvě slibné příležitosti, ale Ba Loua „šajtlí“ ani Taiwo umístěnou ranou k tyči nepřekonali zkušeného gólmana Drobného. Jeho branku pak minul Ba Loua.

Na druhé straně po chybě v karvinské rozehrávce zase Šulcovu ránu z úhlu vytáhnul Bolek na roh. V nastavení prvního poločasu ještě Taiwo vypálil nad břevno budějovické branky.

Po hodině hry po pěkné akci opět zakončoval aktivní Ba Loua, ale také jeho střelu z hranice šestnáctky zneškodnil pozorný Drobný. Čtyřicetiletý brankář v 66. minutě vytáhnul i Lingrovu přízemní střelu.

Budějovičtí tak udrželi remízu a potřetí za sebou venku v lize nezvítězili. Karviná naplno bodovala v jediném z posledních šesti kol a na poslední Příbram má v tabulce sedmibodový náskok.