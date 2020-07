Opava slaví netradiční záchranu. Raději bychom si to vybojovali na hřišti, říká ředitel klubu Rovňan

OPAVA/PRAHA S největší pravděpodobností je rozhodnuto. Z nejvyšší fotbalové soutěže nikdo nesestoupí a příští ročník se odehraje s osmnácti týmy. Dokončení skupiny o záchranu znemožnil jeden pozitivní test v Opavě. „Hráči se na utkání s Olomoucí připravovali do poslední chvíle. Chtěli jsme nastoupit,“ uvedl pro Lidovky.cz ředitel klubu Jaroslav Rovňan.

Lidovky.cz: Kdy jste se o nakaženém hráči dozvěděli a jaký byl váš další postup?

Tuto informaci jsme obdrželi ráno, zhruba okolo půl desáté. Dotyčný hráč mi volal a sdělil mi, že po telefonátu se svým obvodním lékařem zjistil, že výsledky jeho testů jsou pozitivní.

Lidovky.cz: Máte tušení, kde k nákaze daného hráče mohlo dojít?

S největší pravděpodobností v místě bydliště.

Lidovky.cz: Určitě je to pro celý klub nepříjemnost. Na druhou stranu, máte téměř stoprocentní jistotu záchrany …



Co se týče všech souvislostí, je to dohromady takové špatně pospojované. Řídicí orgán soutěže zatím vydal rozhodnutí o odložení dvou zbývajících kol skupiny o záchranu. Definitivní verdikt stojí na členech Ligového výboru LFA.

Lidovky.cz: Udržení prvoligové příslušnosti byste si raději vybojovali na hřišti, že?

Stoprocentně. Takhle se objevují různé dohady a spekulace. Opava byla od počátku pro dokončení soutěže, což potvrdilo i naše hlasování na ligovém grémiu. Chtěli jsme, aby to celé proběhlo za férových, pro všechny stejných podmínek. Především se nám nelíbila varianta baráže, museli bychom totiž hrát tři nesmírně těžká utkání v devíti dnech. Hráči se na utkání s Olomoucí připravovali do poslední chvíle. Chtěli jsme nastoupit a rozhodnout na hřišti.

Lidovky.cz: Hráči musí na dva týdny do karantény, nový ligový ročník začíná už za měsíc. Znamená to tedy, že budou bez dovolené?

Ano. Tohle je pro nás velká nepříjemnost, která může tým hodně ovlivnit. Máme za sebou extrémně náročnou a dlouhou sezonu, ale věřím, že si kluci psychicky i fyzicky odpočinou. Především doufám, že budou všichni zdravotně v pořádku, to je pro mě priorita. Snad se daný hráč co nejdříve uzdraví a dalších pozitivních testů už se nedočkáme.

Lidovky.cz: Takže se dá říct, že příprava odstartuje hned, jak to bude možné?

Přesně tak. Podle původního plánu jsme měli skupinu o záchranu dohrát v neděli a do přípravy na nadcházející ročník vstoupit 5. srpna. Hráčům běží karanténa od úterý, kdy přišli naposledy do kontaktu s nakaženým kolegou. Záleží, jak dopadnou další testování, zahájení tréninků se možná o pár dní posune.

Lidovky.cz: Může být aktuální situace výhodou směrem k hledání posil? Hráči už vědí, do čeho v případě přestup do Opavy půjdou …

Máte pravdu. Trenér Radoslav Kováč a sportovní manažer Alois Grussmann jsou s několika akvizicemi v kontaktu. Potřebujeme nějaké nové tváře a chceme, aby se k nám připojily už na začátek přípravy.