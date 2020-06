Opět spokojený Kotal: Únava se projevuje, ale každé vítězství ji mírní

Oba zápasy v základní části proti Liberci prohrála. V nadstavbě už fotbalová Sparta další porážku nedopustila, na třetí pokus vyhrála doma suverénně 4:1. A tak se i trenér Václav Kotal usmíval - posedmé v řadě jeho tým zvládl zápas vítězně a pojistil si třetí místo v průběžné tabulce.

„Vstup do nadstavby byl pro nás hodně důležitý a zvládli jsme to,“ pochvaloval si Kotal. „Hráči k tomu přistoupili velmi dobře, podali zodpovědný výkon a podařilo se nám zvítězit.“

Přitom jste si dali vlastní gól na 1:1, což je situace, která by ještě nedávno Spartu psychicky srazila. Cítíte, že teď je tým silnější?

To spekulujeme, ale... Nálada je podpořená vítězstvími, čili super. Prohrávali jsme třeba v Karviné, otočili to, to jsou výsledky, kterých si ceníme. Chceme se prosadit aktivní hrou.

Což se dařilo.

Nelíbil se mi začátek, kde jsme ztráceli míče ve středu hřiště, absolutně zbytečně - Liberec pak měl několik příležitostí. Naše góly ale potom ukázaly, kudy vede cesta. Jsem rád, že se nám to povedlo dotáhnout do konce.

Tři ze čtyř gólů dali defenzivní hráči. Čím to?

Chceme, aby nám hlavně krajní obránci zavírali prostory před brankou, aby chodili do koncovky. Nemám s tím problém, jen to pro případ protiútoku musí být zajištěné. Všimli jsme si, že někteří hráči Liberce se nevracejí tak rychle, jak by měli, chtěli jsme toho využít. A povedlo se.

Povedlo se vám také vymazat Malinského, který v předchozích dvou zápasech nastřílel Spartě čtyři góly. Připravovali jste se na něj speciálně?



Jestliže máte jako soupeře tak rychlého hráče, snažíte se pochopitelně hráčům poradit, jak na něj hrát. Nebudu prozrazovat recept, ale měli jsme taktiku a myslím, že vyšla. Tomáš je hodně emotivní, prožívá to, znám ho z Hradce. Chtěli jsme toho využít.

Liberec brzy potkáte znovu, ve finále poháru. Půjdete do něj s o to větším sebevědomím?

Bude to jiný zápas, hraje se v Liberci, začíná to zase 0:0. Tentokrát tam byly emoce, uvidíme, jak to bude vypadat na hřišti soupeře. Máme ještě dost zápasů, abychom se pokusili zůstat na třetím místě, které zaručuje poháry. Jedeme zápas od zápasu. Vím, je to klišé, ale jinak to teď nejde. Únava se projevuje, ale každé vítězství ji trochu mírní, a to nám hodně pomáhá.