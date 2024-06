Španělsko - Gruzie 4:1, koncert šancí a zasloužený obrat. Hlavou rozhodl Ruiz

Španělé jsou právem považování za dost možná největšího favorita celého Eura. Ve čtvrtfinále to ale budou muset potvrdit proti domácím Němcům, kteří také hrají ve velmi dobré formě.

Pokud na ně ale Španělé nastoupí tak jako na Gruzii, můžou mít problém. V úvodních deseti minutách měli až 90% držení míče, naprosto dominovali a jejich fotbal bavil.

Inkasovaný gól, mimochodem vůbec první na šampionátu, byl především smolný. Kakabadze dostal balon na křídlo, odcentroval na malé vápno, kde ho nešikovně zasáhl Le Normand.

Že by to ale favorita rozhodilo se říct nedá. Nadále tlačil, trpělivě obléhal vápno a několikrát prověřil brankáře Mamardašviliho. Ten nakonec kapituloval ve 39. minutě, kdy byl krátký na Rodriho střelu z hranice vápna. Ve výhledu mu možná bránil v ofsajdu stojící Morata, sudí to ale jako prohřešek nevyhodnotili.

Statistiky zápasu mezi Španělskem a Gruzií.

Na úvod druhé půle mohla Gruzie opět šokovat, Kvaracchelija to zkusil z půlky hřiště, ale o pár desítek centimetrů minul tyč. A o pár chvil později skóre otočil Ruiz. Jeho hlavičku po perfektně načasovaném Yamalově centru Mamardašvili nevytěsnil, ačkoliv dělal, co mohl.

Na Williamsovu střelu ze 75. minuty, který rychlými kličkami obešel obránce a napálil balon pod břevno, neměl šanci dosáhnout. Za pokusem Olma z 84. minuty se jen rezignovaně ohlédl. Udělal, co mohl, ale ani on nakonec vypadnutí Gruzie nezabránil.

Nebýt jeho zákroků, rozdíl ve skóre ale mohl být ještě vyšší, možná by i vyrovnal ten z kvalifikačního utkání (7:1) ze září 2023.

První, spíše zahřívací, zákrok si připsal už ve 4. minutě, když lapil Pedriho zakončení ve skluzu po Carvajalově centru. Další přišel o pár minut později, to když Carvajal po rohu hlavičkoval na přední tyči, ale gruzínský fantom byl na zemi včas.

Jak padl gól Nika Williamse proti Gruzii pomocí vizualizace?

To nejtěžší ho ale čekalo až poté, co se jeho národní tým dostal do vedení. Postupně zlikvidoval střely Ruize, Cucurelly i Williamse. Na Rodriho přesnou ránu k tyči byl ale krátký.

To Unai Simón se na druhé straně spíš nudil, jen pomáhal stoperům s rozehrávkou a vyhlížel gruzínské brejky. O to víc ho zaskočilo, když mu Kvaracchelija málem vstřelil gól z půlky hřiště. U zakončení Citaišviliho mu pak pomohla boční síť. Gruzie mimochodem mezi tři tyče nevystřelila ani jednou.

Španělé se nadále tlačili do zakončení, chtěli přidat pojistku. Hodně blízko svému prvnímu gólu na šampionátu byl Yamal, ale jednou ho v dobré pozici vychytal Mamardašvili, podruhé těsně minul tyč. Po jeho akci ale přesto málem přišla pojistka. Gvelesiani si jeho zpětnou přihrávku srazil do vlastní sítě, Yamal byl ale předtím v ofsajdu. A tak třetí gól přidal až Williams.

Do dalších šancí se dostával Yamal, bylo na něm vidět, jak moc se chce prosadit. To bylo ale tak jediné, co mohlo jeho i celé Španělsko mrzet. Když na 4:1 zvýšil Olmo, bylo definitivně hotovo.