Panathinaikos - Slavia 1:1, Šporar pálil šance a hosté trpěli, srovnali na konci

Když vystihl zpětnou přihrávku domácího Kampetsise, v pokutovém území udělal kličku brankáři a z úhlu poslal balon do sítě, celá slávistická střídačka za šťastným střelcem upalovala až k rohovému praporku.

Byla to obrovská úleva.

Vždyť kdyby útočník Šporar, jediný domácí střelec, nezazdil další dvě nebo tři tutovky, s českým týmem mohl být v Evropě amen.

Takhle si Slavia o postup do skupiny zahraje s polskou Čenstochovou, což taky nebude snadný soupeř. Každý však cítí, že to nejhorší mají červenobílí za sebou.

V Aténách měli namále. Pasivní a bojácnou hrou se od začátku dostali v Řecku pod enormní tlak. Útočili jen zřídka, často chybovali. Ale zaslouží pochvalu za to, jak se zmátořili po inkasované brance z 57. minuty.

Slavii velmi pomohly příchody Ševčíka s Usorem, kteří okamžitě chytili tempo zápasu.

Tempo, které bylo dlouho bláznivé.

Hosty držel pozorný brankář Mandous, který v první půli vytasil výborný zákrok proti prudké střele Cantalapiedry a hlavně skvěle vyběhl vstříc šutérovi Šporarovi.

Slovinská posila, která hrála poprvé v základní sestavě Panathinaikosu, dělala slávistické defenzivě největší problémy. Hosté mu nestačili, a proto ho často faulovali. Hned v první akci Šporar mířil do tyče, do zakončení se následně cpal opakovaně.

Slavia nezačala dobře.

Ze hry neutekla ani minuta patnáct, když si do prostoru za pravého beka Schranze naběhl Juankar. Jeho prudký centr prosvištěl malým vápnem a domácí devítka ze tří metrů ve skluzu trefila tyč.

Hosté se dlouhé minuty nemohli vymanit z nepříjemného sevření. Snažili se hrát po zemi od brankáře, na silně pokropeném trávníku si vyměňovali přihrávky na vlastní polovině, ale v bouřlivém prostředí jim při rozehrávce scházel větší klid.

To domácí byli ve svém živlu: každá akce, kterou rozjeli, každá přihrávka, kterou vyslali na útočnou polovinu. Všechno zavánělo nebezpečím!

Mandous se nejdřív blýskl proti ráně Cantalapiedry, kterou ztlumil na zemi. Největší šanci pak po půl hodině zlikvidoval Šporarovi, jenž se ho pokoušel obstřelit.

Vzápětí však slávistický brankář před pokutovým územím stejného hráče fauloval a dostal se do maléru. Vyběhl proti dlouhému nákopu, balon si zpracoval, jenže Šporar ho chytře předskočil a vybojoval přímý kop i žlutou kartu.

Když pak Mandous za pár minut vletěl i do souboje s Schenkeveldem, kterého po standardní situaci trefil rukavicemi do hlavy, přičemž balon pouze štrejchnul, domácí si důrazně žádali odpískání penalty. Anglický sudí Bankes však zůstal klidný, on ani jeho kolegové faul neviděli.

Slavia se před pauzou na polovinu soupeře vydávala jen zřídka. Tiéhi v úvodu nepřesně pálil z přímého kopu, největší možnost měl pak mladý Douděra, který si narazil s Traorém. Z šestnácti metrů však mířil nad bránu.

A jakmile odstartovala druhá půle, Panathinaikos se do svého soka zase naplno zakousl. První centr z levé strany ještě Šporar nedoskočil, ten druhý z kopačky Juankara už dopravil do sítě. Neuhlídal ho stoper Kačaraba, který v sestavě zastoupil vykartovaného Santose.

Slávisté si do Atén přivezli dvoubrankový náskok z domácího zápasu.

Když autobusem mířili ke stadionu, od davu fanoušků, kteří hrozili pěstmi a nepříčetně skandovali, je odděloval kordon policistů v helmách a se štíty.

A to už ti nejvášnivější z příznivců Panathinaikosu byli dávno na tribuně. Říkají si Gate 13 podle čísla brány, kterou na stařičký stadion přicházejí. Jejich organizace je v Řecku nejstarší a především nejobávanější.

Slávisté to poznali ještě během rozcvičky: na hrací ploše je přivítalo zlověstné bučení a z publika jim do očí svítily barevné lasery. Však taky místní hlasatel ještě před výkopem důrazně varoval publikum, aby nepovolenou zbraň během hry vynechalo.

Ani on sám si ovšem nemohl myslet, že ho kdokoli z rozdivočelého davu, který se na zápas evropských pohárů pět let načekal, poslechne...

Přímo v centru dění to byl neskutečný hukot.

Pískot a nevole při každém kontaktu slávistů s balonem, tlak na rozhodčího, plápolající ohně na tribunách, vlajky, bubny, řev, odhodlání, emoce!

Po minutě Šporar ve skluzu drnkl z bezprostřední blízkosti do tyče a decibely okamžitě vyletěly strmě vzhůru. Slavia měla kliku, že očekávaný úvodní nápor Panathinaikosu přežila.

Už takhle byli hosté vyklepaní. Nervózní, nejistí, zabrždění. Domácí nevypustili jediný souboj. I zdánlivě ztracené situace dohrávali naplno, agresivně, na hraně faulu. Také proto se na trávníku s přibývaícim minutami čím dál víc jiskřilo. Přibylo loktů, strkanic, potyček, hádek.

Po vedoucím gólu se však domácí paradoxně stáhli. Inciaitivu přebrala Slavia a utrpěla postup. Jinak to po divokém zápase říct nelze.