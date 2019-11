Panenkovi, Berdychovi ani Štěpánkovi se zelené ‚repre‘ dresy nelíbí. Vízek naopak věří, že přinesou štěstí

PRAHA Nová podoba venkovních dresů české fotbalové reprezentace vzbudila řadu negativních ohlasů u fanoušků i sportovců. Naopak u módních expertů vzbudila hrášková barva nadšení.

Ani červená, ani modrá, ani bílá. Nová barva venkovních dresů nemá s těmi národními poprvé nic společného.



Až svěřenci Jaroslava Šilhavého v neděli v den 30. výročí od sametové revoluce vyběhnou v Bulharsku v posledním duelu kvalifikace o EURO 2020, možná je někteří čeští fanoušci na první dobrou ani nepoznají.

Budou totiž na sobě mít dresy, trenky i stulpny v barvě světle zelené.

A stejně jako před rokem, kdy hokejová reprezentace představila novou podobu dresů se zcela inovovaným lvem na prsou, vzbudila i pondělní novinka té fotbalové řádný poprask.

Fanoušci připomínají na sociálních sítích fakt, že hráči nemusí mít na hřišti reflexní vestu, až bude mít reprezentace poruchu. Další zase mluví o tom, že při pohledu z vesmíru vlastně žlutozelená národní barvou je.

Vedle příznivců českého fotbalu se ke kritikům přidali i nejlepší čeští tenisté poslední dekády, Tomáš Berdych a Radek Štěpánek.

„Najdi pět rozdílů. A uhodni, kde navrhovali světoví odborníci a kde se vybíralo srdcem,“ upozornil na Facebooku Štěpánek na rozdíl mezi novým dresem fotbalistů, který vytvořila společnost Puma, a jeho populárním trikotem z Davis Cupu se řvoucím lvíčkem na prsou od společnosti Alea, jejž si sám navrhoval.

Kapitánka reprezentace Lucie Voňková.

Na tom fotbalovém naopak náznak jakéhokoliv českého symbolu chybí. Jeho někdejší kolega Berdych byl v kritice ještě tvrdší.



„To snad nemyslí vážně! Barva symbolizuje svobodu? Jsme Češi, tak kde jsou naše národní barvy?! Jsem rád, že jsem mohl reprezentovat v Davis Cupu v národních barvách,“ uvedl na Instagramu Berdych, který spolu se Štěpánkem přivedl Česko ke dvěma triumfům v týmové soutěži.

Fotbalové legendy se neshodnou

Podobně mluví i fotbalový internacionál Antonín Panenka.

„Nové dresy mě překvapily a zaskočily. Nevím, proč tam není žádný český symbol, je to jako by hráli Brazilci v černém nebo fialovém. Navíc tohle není ani zelená barva, která mě celou kariéru provázela v Bohemce a Rapidu Vídeň,“ uvedl pro LN mistr Evropy z roku 1976.

Jeho někdejší reprezentační spoluhráč Ladislav Vízek byl naopak k novým dresům smířlivý.

„Když se měnily před rokem hokejové dresy, taky kolem toho byla velká polemika. A jak se teď lidem líbí a nikdo už na ně nenadává. Tyhle nové jsou sice netradiční, ale fajnové. Jaký to rozdíl proti našim dresům, které spíš připomínali svetry. Kluky to nekouše, a proto to řešit nebudou. Třeba jim právě tenhle dres bez lvíčka přinese na EURO štěstí,“ uvedl olympijský vítěz z roku 1980.

Bořek Dočkal představuje novou barvu reprezentačních dresů. Jak se vám líbí?

Nápad Fotbalové asociace ČR, o němž její předseda Martin Malík řekl, že kontroverze a emoce fanoušků byla cílem, se pak líbí módním návrhářům.



„Myslím si, že Puma zvolila velmi zajímavou barevnou kombinaci výrazné zelené s černou. Možná může fanoušky nejen českého fotbalu překvapit, ale dle mého názoru působí hned na první pohled velmi agresivně a zapamatovatelně, takže to vidím jako svěží změnu, která by mohla celkovou vizáž reprezentace omladit,“ řekl úspěšný slovenský návrhář Pavel Berky.

„Nakonec tato zelená se objevila v několika módních trendech posledních sezon a je velice oblíbená hlavně u mladé generace. Vybočili ze zavedených tradičních barev, jako je modrá, bílá a červená. Já tuto změnu vítám, a i když tato kombinace nemusí svědčit každému, nejde zde o módní přehlídku a výrazné barvy se ke sportu prostě hodí a český tým bude v nových dresech doslova zářit. Spolupráci vidím jako zdařilou,“ dodal.

Lohniský: Čekal bych od tenistů nadhled

Také Jakub Lohniský, ředitel firmy Le Premier a zakladatel blogu Muži v Česku, se podivuje nad kritikou fanoušků i dvojice Berdych – Štěpánek:



„Nové dresy fotbalové reprezentace vyvolaly typickou hysterii, která se strhne, když je něco nového a není to často unyle nudné, tedy v očích fanoušků tzv. ryze české. Pobavily mě reakce českých tenistů, od kterých bych předpokládal jistý nadhled a pochopení pro moderní trendy, respektive marketing.“

„Radek Štěpánek to dokazuje na svém oblečení, ve kterém bojoval v Davis Cupu. Prý ho navrhovali lidé se srdcem. Asi myslel to klasické české srdíčko. Jeho tričko pomalované nejkýčovitějším českým lvem, který snad existuje, a řadou divných grafických prvků ve mně žádnou hrdost nevyvolalo,“ dodal ironicky.



A poté přidal: „Mně se prostě líbí ta symbolika i to, že to není klasická nudná červená nebo bílá. Dresy jsou prodejní artikl a tyto nabízí mnoho nových marketingových příležitostí, jak vydělat tolik potřebné peníze.“