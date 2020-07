Pardon, ale už chceme pryč. Opory fotbalové Olomouce neprodloužily smlouvy

Olomouc Od dubna se Ladislav Minář tuze snažil přesvědčit Davida Housku se Šimonem Faltou, aby ještě prodloužili smlouvy, které je vážou k fotbalové Olomouci už jen na příští sezonu. Leč protřelý sportovní manažer tentokrát narazil. „Tam je to dané,“ poví. „Řekli, že dál ji prodlužovat nehodlají.“

A tak Sigmě vážně hrozí, že obě sedmadvacetileté opory, odchovanci, kreativní záložníci, kteří nakoukli před časem do reprezentace, odejdou za rok zadarmo.

Pokud je Minář nezpeněží ještě před koncem jejich kontraktů, nejlépe již toto léto. „Buď na ně přijde zajímavá nabídka, nebo to dohrají tady,“ shrne pragmaticky.

Udělal maximum, aby je udržel. Je ochotný trumfnout nabídky, které by dostali v jiných českých klubech mimo top trojku. Leč oba by rádi zkusili zahraničí.

Především odchod Housky by mohl být pro výstavbu olomoucké hry citelným zásahem, i když Sigma si umí vychovat šikovné středopolaře; jen v nedávné minulosti prodala odchovance Hořavu, Pospíšila, Ševčíka či Kalvacha. A teď se hlásí o pozornost na pozici deset sedmnáctiletý Daněk. Byť Houska hraje níž, nejčastěji na osmičce.

„Kdyby David chtěl zůstat v české lize, dáme mu takové podmínky, aby zůstal u nás a nešel za stejných podmínek jinam,“ nezastírá Minář.

Avšak má pro oba pochopení. „Respektuji, že už mají nějaký věk. Ti kluci chtějí jít ven, láká je zahraničí, protože budou mít dvacet osm let a mají jednu z posledních šancí, kdy mohou jít.“

Kdyby zajímavá nabídka na Andrův stadion nedorazila, zůstanou dál platnými členy prvního týmu. Žádné naschvály by se neslušely. Na to odváděli šest sezon Sigmě kvalitní a věrné služby. „V klubu něco odvedli a bylo by neseriózní jim bránit,“ kývne Minář.

Často slýchává výtky veřejnosti, že v Sigmě hráče předržuje, že nedokázal výjimečný ročník 1993 zobchodovat lépe. Kanonýra Plška prodal v zimě do Maďarska asi za 15 milionů korun a za Housku s Faltou to může být nakonec ještě méně, což by bylo před dvěma lety zcela nepředstavitelné.

Vytrvalec Houska nápaditě rozjížděl většinu akcí, sprinter Falta si uměl z levého křídla seběhnout pod hrot a překvapit průnikovým pasem. Olomouci výrazně pomohli do předkola Evropské ligy, zápasy proti Seville ukázaly, že mají evropský potenciál. V tu chvíli měl přijít jejich prodej.

Byli na vrcholu. Přestože si pozorný fanoušek mohl všimnout, že Faltovo jméno, jehož zkoušel dánský gigant Bröndby Kodaň, ještě když hrál se Sigmou druhou ligu, bylo na slávistické tabuli mezi vytipovanými posilami, dobrá konkrétní nabídka nedorazila.

Podobně to je s Houskou. „Jsem už za ty roky poučený, že když to nedojde do úplného finále, tak nic není. Už toho bylo spousta. V podstatě skoro každé přestupové období, takže už si s tím nedělám velkou hlavu. Dokud to nebude definitivní, nezatěžuje mě to,“ vyprávěl Houska před rokem v rozhovoru pro MF DNES.

„Úmluvu s vedením, že mě pustí, vyloženě nemáme. Samozřejmě na to také padla řeč s panem Minářem. Každý hráč by se chtěl posouvat v kariéře výš. A já nejsem výjimka. Když přijde uspokojení, je to začátek konce pro každého fotbalistu. Se vší pokorou věřím, že mám na to se posunout dál. Ale je potřeba taky žít přítomností. Budu dělat maximum pro to, abych pomáhal týmu,“ vykládal.

Změnu už potřebují

I v této zpackané sezoně, ve které se Sigma propadla jen do skupiny o záchranu, patřil Houska (3 góly, 1 asistence) s Faltou (2+3) k tomu lepšímu v modrých dresech. Houskovi slušela kapitánská páska při záskoku za Beneše, byl neustále v nabídce, chtěl míč, žádné alibi.

Dozrál v lídra. Ale je patrné, že dávno potřebují změnu, aby fotbalově nezakrněli. „Kdyby mi někdo řekl, když jsem sem přijel v patnácti vytřepaný, že budu v áčku, nebo že odehraju takové zápasy a dostanu se do reprezentace, ani bych mu nevěřil. Jenže chci pořád víc. Nejsem ten typ, co by se uspokojil, že tady dohraje kariéru,“ svěřil se Houska. „Mám sen se posunout do dobré zahraniční ligy. Je potřeba věřit ve sny. Tohle je můj velký sen, který bych si chtěl jednou zkusit.“

Mít sny je důležité. A stejně tak agenty, kteří dokážou hráči pomoct v realitě - v krátké kariéře se zabezpečit nebo si aspoň polepšit i mimo top soutěže. Falta s Houskou už jsou pyšní tátové a nemohou myslet jen na sebe. Jenže než tahouny prodávat pod cenou, raději si je Minář až doposud podržel, neboť si spočítal, že za drobné by stejně kvalitní náhradu jednoduše nesehnal.

To je fotbalový vývoj. Trefit vhodnou chvíli k prodeji za nejlepší podmínky bývá alchymie. U Housky s Faltou se to nepovedlo. Anebo přece ještě přijde lukrativní nabídka?