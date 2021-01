Pardubice poprvé padly v Ďolíčku, o vítězství Budějovic rozhodl z Plzně zapůjčený Alvir

Praha Fotbalisté Pardubic prohráli v úvodním zápase jarní části první ligy s Českými Budějovicemi 0:2. Nováček soutěže v azylu v pražském Ďolíčku, kde hraje domácí ligová utkání, v osmém duelu poprvé nebodoval. O výhře Jihočechů v 15. kole rozhodl v 41. minutě z penalty Benjamin Čolič, pojistku přidal v 87. minutě Marko Alvir. Dynamo zvítězilo po třech kolech a poskočilo na 11. místo neúplné tabulky. Navíc má zápas k dobru. Pardubičtí klesli na sedmou příčku.

Pardubicím chyběl kapitán Jeřábek, kterého na pozici defenzivního záložníka nahradil Čihák. Za hosty poprvé nastoupil chorvatský záložník Alvir, který v zimě přišel na hostování z Plzně.

V šesté minutě vyzkoušel pardubický útočník Černý pozornost brankáře Drobného, který si s jeho střelou zpoza vápna poradil. Poté žádný z týmů dlouho nezahrozil, až v 37. minutě Alvirovu přízemní střelu v šestnáctce vytáhl gólman Boháč.

Po následném rohovém kopu domácí obránce Surzyn fauloval Nováka a rozhodčí Klíma po zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil pokutový kop pro hosty. Odpovědnost na sebe vzal obránce Čolič, jenž se nemýlil.

Pardubice poté přidaly, jenže Drobný Čihákovu ránu vyrazil a před dobíhajícím Solilem ji odvrátil na roh. V nastavení úvodního dějství byli blízko pojistce hosté, Čavoš napálil břevno.

Domácí trenéři poslali do druhého poločasu brazilské duo Ewerton a Cadu, dostat míč do sítě se však povedlo Dynamu. Alvir přihrál před branku a Javorkovo zakončení usměrnil do vlastní sítě Toml. Sudí Klíma ale po konzultaci s videorozhodčím Hrubešem gól neuznal, jelikož mu předcházel Alvirův faul na Šejvla.

Největší šanci po změně stran si Východočeši vypracovali až v 82. minutě, kdy Surzyn z dálky napřáhl a trefil tyč. Na druhé straně o pět minut později přinesl Dynamu uklidnění Alvir, který si pohlídal ofsajd a ze samostatného úniku zvýšil na 2:0. Hostující ofenzivní hráč skóroval poprvé v ligovém ročníku.

Jihočeši potvrdili, že se jim v ligové sezoně na hřištích soupeřů daří. Z osmi venkovních duelů prohráli jediný a získali tam 13 z celkových 18 bodů.