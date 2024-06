Zranění Schicka? Jasněji bude po rezonanci. Hašek řekl: Nejsem optimista

„Není to nic dobrého, ale jak to bude dál, vám teď neřeknu,“ hlesl do kamer České televize bezprostředně po zápase.

„Nejsem optimista,“ navázal trenér Ivan Hašek.

Kapitán Souček směrem k české střídačce okamžitě ukazoval mlýnek. Jinými slovy: Musíme střídat!

„V neděli Patrika čeká magnetická rezonance, pak budeme moudřejší,“ pokračoval hlavní kouč po remíze 1:1 s Gruzií.

Schick ztěžka po svých došel na střídačku, kde mu lékaři připevnili k lýtku sáček s ledovou tříští. Jen vsedě pozoroval, jak se bílé dresy na hřišti v poslední půlhodině marně snaží remízový zápas zápas zvrátit.

„Máme bod, ale chtěli jsme víc,“ krčil rameny. „Byli jsme lepší, měli jsme víc šancí, ale gólman nás v první půli vychytal. A pak dostaneme gól do šatny... Nevyvíjelo se to pro nás dobře, ale vyrovnali jsme a dál do nich bušili.“

Statistiky českého útočníka Patrika Schicka, který v utkání s Gruzií vyrovnal na začátku druhého poločasu, ale poté nuceně střídal kvůli zranění.

Ve středu večer musí Češi v Hamburku porazit Turky, aby postoupili do osmifinále. Teprve další hodiny ukážou, jestli u toho Schick, jediný sobotní střelec, opravdu nebude.

„Šel jsem hned za vámi na rozhovor, ještě jsem se s Patrikem nebavil,“ říkal novinářům stoper Krejčí. „Doufám, že to nebude nic vážného a ještě nám pomůže.“

„Patrik je náš klíčový hráč, umí dát gól z čehokoli,“ ví trenér Hašek. „Zároveň ale zrovna na tenhle post máme kluky, kteří ho, věřím, dovedou zastoupit.“

Proti Gruzii se o to pokusil slávista Chytil, který vlétl na hřiště jako záskok. Rychle navlékl dres, rozkoukal se, snažil se a zády k bráně zkoušel vytvořit prostor pro ostatní. Sám čekal na centry, které ho však většinou míjely. V největší příležitosti balon hlavou jen líznul.

„Máme i další hráče, kteří mohou dostat další šanci. Ať už jde o Kuchtu, Lingra nebo Chorého, všichni se budou rvát o to, abychom na turnaji pokračovali,“ přesvědčuje Hašek.

Schick je nicméně nezpochybnitelné číslo jedna.