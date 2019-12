Patrik sem dokonale pasuje a my jsme také perfektním místem pro něj, říká o Schickovi šéf Lipska

lipsko Fotbalový reprezentant Patrik Schick se v závěru roku dostal do výborné formy a v Lipsku jsou s jeho výkony nadmíru spokojeni.

Podle sportovního ředitele Markuse Kröscheho třiadvacetiletý útočník do týmu trenéra Juliana Nagelsmanna dokonale pasuje a současně Schickovi perfektně sedí Lipsko, které po podzimní části německé ligy nečekaně vede tabulku.

Schick přišel do Lipska začátkem září z AS Řím na roční hostování s opcí.

V úvodu nového angažmá ho dvakrát přibrzdilo zranění kotníku, ale na konci listopadu využil šanci a v posledních pěti kolech německé ligy se blýskl čtyřmi góly a jednou asistencí.

„Dokonale sem pasuje a my jsme také perfektním místem pro něj. Díky našemu stylu hry se totiž dostává do situací, kdy může naplno využít své přednosti,“ řekl Krösche v rozhovoru pro magazín Kicker.

Schick si během prosince vybojoval místo v základní sestavě Lipska vedle ofenzivní jedničky Tima Wernera.

Německý reprezentant je s 18 brankami druhým nejlepším střelcem soutěže po polském kanonýrovi Robertu Lewandowském z Bayernu Mnichov (19).

„Patrik má obrovskou kvalitu a přináší další schopnosti do našeho týmu, který tak může být ještě univerzálnější,“ vyzdvihl Krösche.

„Ukázal hodně dobrých momentů, hlavně zády k bráně. Výborně útočí a je jasně vidět, že má cit pro góly,“ doplnil kouč Nagelsmann.

Lipsko, které po 17 kolech vede bundesligu o dva body před Mönchengladbachem a o čtyři body před obhájcem titulu Bayernem, může v létě získat Schicka na přestup.



Pokud zaplatí AS Řím opci ve výši 29 milionů eur (asi 741 milionů korun), stane se bývalý hráč Sparty, Bohemians 1905 a Sampdorie Janov nejdražší posilou v historii saského klubu.

„Cítím se tu velmi dobře. Líbí se mi město, mám rád tým a spoluhráče. Ale co bude v létě, to opravdu nevím. Není to v mých rukou,“ uvedl Schick po závěrečném letošním zápase, v němž pomohl gólem k vítězství Lipska 3:1 nad Augsburgem.