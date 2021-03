Pekhart jako Lewandowski? Obrozený kanonýr válí v Polsku a konečně mohl dceři přinést balon

Praha Reprezentační navrátilec Tomáš Pekhart je ve velké formě. V polské lize suverénně vede pořadí střelců a na sraz před kvalifikací dorazil po čtyřgólové kanonádě.

Když se loni v listopadu po sedmi letech vracel do reprezentace, měl Tomáš Pekhart za sebou skvělý vstup do sezony – v sedmi ligových zápasech za Legii Varšava nastřílel sedm gólů. Jenže ho zradilo pravděpodobně vadné testování na koronavirus během srazu, když se mu do řady negativních nálezů „připletl“ i jeden pozitivní, a tak ho vítězné završení Ligy národů minulo. „Doufám, že teď už to bude v pohodě a že si aspoň pár minut za reprezentaci zahraju,“ povídal Pekhart včera na dálku z hotelového pokoje v Praze, kde spolu s ostatními členy národního týmu čekal na výsledky testů.

Bylo vidět, že je v dobré náladě. Aby taky ne, když měl čerstvě za sebou zřejmě nejpovedenější zápas kariéry. V nedělním utkání polské ligy na hřišti Zaglebie Lubin nastřílel čtyři branky a tamní média psala o jeho gólové show.

Na první tři trefy mu i díky proměněné penaltě po faulu na jeho osobu stačilo devatenáct minut, což byl druhý nejrychlejší hattrick v historii polské ligy. Zároveň se stal prvním hráčem Legie od roku 1968, jenž se v ligovém duelu trefil čtyřikrát.

„Vracel jsem se po zranění a tohle byl zase první zápas v základní sestavě. Z pohledu produktivity to byl můj nejlepší oficiální zápas v kariéře,“ těšilo jednatřicetiletého útočníka, který kromě Slavie a Legie, kde získal tituly, hrál také v Jablonci, Spartě, Norimberku, AEK Aténách, izraelské Beer Ševě, Las Palmas či zkraje kariéry za Southampton.



Přestože podle svých slov mohl přidat ještě další branky, musel být se svou produktivitou spokojen. S 19 góly si upevnil vedení v tabulce střelců, k jejímuž ovládnutí směřuje stejně jako jeho Legia za obhajobou mistrovského titulu.

Zároveň mohl splnit slib, který dal doma manželce a nyní patnáctiměsíční dceři zkraje sezony: když nastřílí hattrick, přinese jim ze zápasu míč. Aby ušetřil čas při cestování na reprezentační sraz, dámská část rodiny ho vyzvedla v Lubinu, odkud pokračovali do Česka.

„Když jsem s míčem přišel do auta, dcera spala. Dal jsem jí ho tedy v noci po příjezdu domů a hned ráno mi ho přinesla k posteli, ať si s ní kopu. Bylo to poprvé, co jsme si takhle hráli s balonem,“ vyprávěl o příjemných chvílích před nástupem k národnímu týmu.

Do klubu v polské metropoli přestoupil fotbalový cestovatel ze španělského Las Palmas, kde hrál druhou ligu, minulou zimu. Podařil se mu hned debut, kdy coby střídající hráč završil výhru Legie nad Bialystokem gólem na 4:0.

„Tohle je pro útočníka hodně důležité. Legia je velký klub a stejný tam je i tlak, takže mi brzký gól hodně pomohl. Stejně jako když jsem na konci května po koronavirové pauze rozhodl zápas proti Lechu Poznaň, což je pro Legii největší zápas,“ říká o tom, jak se v Legii stal klíčovým mužem týmu.

Logicky tak poutá pozornost médií, do nichž hovoří především anglicky. „Polštinu ještě neovládám a v angličtině to zní seriozněji. Ale pro klubovou televizi se snažím mluvit polsky, i když do toho míchám česká slova, fanoušci to mají rádi.“



Novináři ho už dokonce porovnávají s kanonýrem Robertem Lewandowským. „Je to moc velké srovnání, Lewandowski je úplně někde jinde. Ale když dal tři góly za poločas Stuttgartu, i když Bayern hrál brzy o desíti, říkal jsem si, že by bylo hezké to někdy zažít. A druhý den se mi to povedlo,“ usmíval se.

Naváže zítra na svou kanonádu?