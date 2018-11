Penalty nepotřebujeme. Sparta i Olomouc je ve svých zápasech neproměnily

PRAHA Fotbalisté Sparty remizovali v 16. ligovém kole s Jabloncem bez branek a zhořkla jim oslava 125. výročí od založení klubu. Domácí byli nejblíže ke gólu v 69. minutě, kdy kapitán Nicolae Stanciu neproměnil penaltu. To hráči Mladé Boleslavi nedali šanci Sigmě Olomouc, když se o jejich vítězství 4:0 postaral hned třemi brankami Komličenko.

Letenští nevyhráli ve třetím z posledních čtyř kol a na třetím místě tabulky mají ztrátu devíti bodů na vedoucí Slavii a pěti bodů na druhou Plzeň. Jablonec je čtvrtý o bod zpět za Spartou.

Ve 13. minutě hostující brankář Hrubý vytěsnil Tettehův tečovaný pokus na roh a o devět minut později vyhrál souboj s nejlepším letenským střelcem ligové sezony znovu, když vyrazil jeho hlavičku. Mezitím z přímého kopu z úhlu Stanciu těsně přestřelil.



Sparta Praha - FK Jablonec 0:0 Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Hájek - Franěk (video). ŽK: Frýdek, Čivič - Sobol, Hübschman. Diváci: 11.604.

Sestavy: Sparta: Nita - Wiesner (78. Vukadinovič), Radakovič, Costa, Čivič - Chipciu, Stanciu, Frýdek, Plavšič (62. Vatajelu) - Pulkrab (75. Šural), Tetteh. Jablonec: Hrubý - Holeš, Břečka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Jovovič (46. Kratochvíl, 63. Kubista), Trávník, Považanec, Sobol (83. Chramosta) - Doležal.

Jablonec dal v předchozích dvou venkovních ligových zápasech pokaždé šest gólů, ale na Letné v první půli do ofenzivy skoro nehrozil. Až ve 38. minutě tečoval Costa střelu Trávníka, hrajícího 150. zápas v české lize, a domácí brankář Nita musel rychle na zem.

V druhé půli se dlouho hrálo bez větších šancí, až v 67. minutě po Wiesnerově centru hlavičkoval do tyče Pulkrab. Sudí Královec se po dohrání akce vrátil k následnému souboji a po zhlédnutí videozáznamu za Trávníkův faul na Pulkraba nařídil penaltu. Domácího kapitána Stanciua však vychytal gólman Hrubý.



Severočeši i proto konečnou remízu brali, neboť na Letné v lize bodovali poprvé po pěti zápasech.

V Olomouci pískala zápas žena

Úvodní gól zápasu Sigma Olomouc - Mladá Boleslav dal Ladislav Takács, Sigma mohla za stavu 0:1 vyrovnat, ale Jakub Plšek neproměnil penaltu, kterou nařídila sudí Jana Adámková, teprve druhá žena v historii řídící prvoligové utkání.

„Měl jsem s paní Adámkovou zkušenost už ve druhé lize a myslím, že to dnes zvládla velmi dobře. Dokáže utkání pustit. Pískala opravdu dobře,“ ocenil Adámkovou kouč Mladdé Boleslavi Jozef Weber. „Někteří činovníci posílají ženy do kuchyně, ale podle mě to utkání paní rozhodčí zvládla velmi dobře“ souhlasil trenér domácích Václav Jílek.

Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav 0:4 (0:1) Branky: 54., 81. a 85. Komličenko, 12. Takács. Rozhodčí: Adámková - Paták, Antoníček. ŽK: Nešpor, Dvořák - Mareš, Džafič, Komličenko. Diváci: 3079.

Sestavy: Olomouc: Buchta - Sladký, Jemelka, Štěrba (55. Pilař) - Zahradníček (82. Manzia), Plšek, Kalvach, Texl (46. Yunis), Lalkovič - Dvořák, Nešpor. M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Hůlka, Mareš - Džafič (75. Matějovský), Hubínek, Takács, Přikryl - Komličenko (87. Křapka), Ladra (90. Valenta).

Již v 9. minutě se po hezké kombinaci domácích ke střele zpoza vápna dostal Dvořák, ale jeho rána mířila doprostřed a Šeda ji vytěsnil na roh. Zato Mladá Boleslav udeřila hned ze své první šance. Po nakrátko rozehraném rohu a centru na zadní tyč nejvýše vyskočil Takács a hlavičkou na zadní tyč poslal svůj tým do vedení.

Ze stejné pozice jako na začátku zápasu střílel zhruba v polovině prvního poločasu opět Dvořák. Tentokrát ale míč netrefil dobře a minul hostující branku. Aktivní Dvořák o minutu později připravil dobrou šanci pro Zahradníčka, který trefil jen Šedovu náruč.

Skvěle chytající Šeda zachránil Mladou Boleslav také ve 30. minutě, kdy reflexivně chytil Nešporem tečovanou střelu. O minutu později rozhodčí Adámková nařídila za zákrok ve vápně penaltu pro domácí. Plšek však svému pokusu nedal potřebnou přesnost ani razanci a Šeda opět skvěle zasáhl.

„Pro Olomouc je to krutý výsledek, protože podala srdnatý výkon. Rozhodující pro nás byl první gól a chycená penalta brankářem Šedou v prvním poločase,“ hodnotil trenér Weber.

Druhá půle začala hezkou individuální akcí Dvořáka, jehož pokus, stejně jako následnou střelu Zahradníčka, zablokovala hostující obrana. Do obrovské šance se po přihrávce Komličenka dostal boleslavský Džafič, ale také jemu střelu zablokoval obránce. Fotbalovou parádu pak všem divákům předvedl nejlepší střelec soutěže Komličenko. Po centru do vápna a zpracování míče hlavou vystřihl krásné nůžky, po kterých míč doplachtil až za bezmocného Buchtu.

Olomoučtí poté přešli místy až do dvouobráncového systému. Jejich rozehrávka a kombinace však byla nepřesná a Hanáci se do žádných velkých šancí nedostávali. Jednou z mála výjimek byla šance Plška v 72. minutě, proti kterému opět dobře zasáhl Šeda. Mladá Boleslav spoléhala především na brejkové situace. Jeden z nich na poslední chvíli zachraňoval dobrým vyběhnutím Buchta.



Hosté se třetí branky dočkali v 81. minutě, kdy Matějovský našel z přímého kopu Komličenka, který přidal svoji druhou branku v tomto utkání. Svůj třetí zásah přidal stejný hráč jen chvíli poté, kdy po kombinaci s Přikrylem opět nedal Buchtovi žádnou šanci.