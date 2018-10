Baroš zná svůj trest. Za běsnění si nezahraje pět zápasů a zchudne o 150 tisíc

PRAHA Fotbalista Baníku Ostrava Milan Baroš bude muset vynechat pět zápasů. Ve čtvrtek odpoledne o tom rozhodla Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Kromě zápasového distancu musí Baroš zaplatit i pokutu 150 tisíc korun. Od disciplinárky si trest odnesl i hráč Sparty Nicolae Stanciu, který dostal stopku na dva zápasy, z nichž si už jeden odpykal v Poháru FAČR. Jeden zápas svému týmu bude chybět olomoucký Šimon Falta.

Baroš byl potrestán za vyloučení v nedělním utkání proti Slavii Praha a následné vulgární nadávání rozhodčím. Baník ale i bez svého kapitána nakonec zápas dovedl k výhře 2:1.

Ve středu se ostravský útočník omlouval na klubových stránkách. „Mrzí mě, jak jsem reagoval, a chtěl bych se rozhodčím Ondřeji Berkovi a Zbyňkovi Proskemu za svá slova omluvit. Bohužel jsem neudržel emoce plynoucí z náročnosti zápasu a pocitu velké křivdy, s níž jsem se zkrátka v dané chvíli nedokázal vyrovnat,“ uvedl Baroš.

Odmítal ale to, že by chtěl Tomáše Součka ze Slavie zranit. „To, že jsem se před soubojem díval na něj a ne na míč, plynulo z toho, že jsem věděl, kam asi míč přistane, a chtěl jsem mu jít do těla, aby míč propadl. On bohužel do souboje proti mému předpokladu nakonec nešel, a proto ten zákrok vypadal, jak vypadal. Nic zákeřného v tom z mé strany nebylo. Přesto jsem měl mnohem lépe zvládnout svou následnou reakci. Výroky, kterých jsem se dopustil, mě skutečně mrzí. A omlouvám se za ně,“ tvrdil Baroš.

Komisi tím neobměkčil. Přísný trest dostal zejména za „zvlášť hrubé, urážlivé a hanlivé výroky“ a také kvůli tomu, že za podobný přestupek byl potrestán v prosinci 2017 pokutou 100 tisíc.

„Po necelém roce se Milan Baroš dopustil obdobného přečinu vůči rozhodčím. Ve svém chování pokračoval i po vyloučení. Vzhledem k délce a rozsahu hráčova chování po udělení osobního trestu jsme vyhodnotili jeho přečin jako provedený zvlášť hrubým způsobem. Komise neshledala žádnou polehčující okolnost,“ řekl předseda komise Richard Baček.

Baroš tak přijde kvůli trestu o ligové zápasy proti Mladé Boleslavi, Karviné, Teplicím a Plzni, jedno utkání by si měl odpykat ve čtvrtém kole MOL Cupu.

Stanciu nenastoupí proti Olomouci

To klíčový hráč Sparty měl lehčí kvalifikaci. Nicolae Stanciu si od disciplinární komise odnesl trest „jen“ na dva zápasy, z nichž si už jeden odpykal absencí v Poháru FAČR v Polné. Nebude tak hrát jen o víkendu proti Sigmě Olomouc.

Nicolae Stanciu.

Stanciu v utkání proti Plzni v nastaveném čase podrazil mimo souboj o míč plzeňského Davida Limberského. Jeho provinění odhalil až videorozhodčí, sudí Berka mu nejprve udělil jen žlutou kartu.

Falta dostal trest i přes vyjádření rozhodčích

Trest na jedno utkání dostal olomoucký Šimon Falta, třetí hráč vyloučený v posledním kole Fortuna ligy. Chybět svému týmu bude v sobotním zápase proti Spartě.

Olomouckého záložníka komise potrestala i přes vyjádření Komise rozhodčích, která vytknula rozhodčímu Proskemu Faltovo vyloučení. Dle zprávy Komise rozhodčích šlo jen o zákrok bezohledný, nikoliv o surovou hru.

Šimon Falta (v modrém) svádí souboj v utkání se Slavií.

Disciplinárka ale vycházela ze zápisu o utkání. Změnit verdikt rozhodčího by mohla jen tehdy, pokud by šlo o zásadní pochybení například v totožnosti hráče.

„Musíme vycházet ze zápisu o utkání a ze zprávy delegáta FAČR. Disciplinárka nemůže být dalším rozhodčím. Pokud rozhodčí, a to navíc na základě videa, vyhodnotil situaci na vyloučení, respektujeme to. My bychom mohli zasáhnout pouze tehdy, pokud by došlo k zásadnímu pochybení rozhodčího, pokud by například potrestal jiného hráče nebo pokud by se žádné závadné jednání vůbec nestalo. To není tento případ,“ vysvětlil Baček.