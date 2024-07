Místo návratu do Slavie disciplinární řízení? Příchod Olayinky se komplikuje

Je očividné, že jednání na trase Praha-Bělehrad, kde Olayinka od minulého léta působí v místní Crvené Zvezdě, se zašmodrchala.

Těžko říct, jestli definitivně.

Podle srbského serveru Mozzart Sport vedení Crvené zvezdy navzdory předchozí dohodě obchod za současných podmínek stoplo. A s čtyřnásobným nigerijským reprezentantem naopak zahájilo disciplinární řízení kvůli údajnému neprofesionálnímu chování na tréninku.

Olayinka, který má v Bělehradě ještě dva roky platnou smlouvu, v létě nezasáhl ani do přípravných zápasů a v nominaci chyběl také v utkání prvního ligového kola proti týmu Jedinstvo z města Ub.

Jaroslav Tvrdík na tiskové konferenci před začátkem nové sezony.

Vzhledem k tomu, jak sebevědomě působila minulý týden slova klubového šéfa Tvrdíka, jde přitom o nečekaný vývoj.

„Peter se těší domů,“ říkal na předsezonní tiskové konferenci. „Našli jsme shodu na podmínkách přestupu, jsem rád, že můžu oznámit, že klub CZ Bělehrad naši nabídku přijal.“

Tvrdík avizoval, že celý transfer bude po nezbytném dokončení smluvních vztahů a zdravotní prohlídce definitivní. Spekulovalo se o odstupném ve výši dvou milionech eur, v přepočtu zhruba padesáti milionů korun.

„Bude pro nás okamžitou posilou. Když odcházel, ze Slavie se mu nechtělo,“ vzpomínal trenér Trpišovský. „Tenkrát mu skončila smlouva, všechno se nějak sešlo, to už je minulost. Já mu říkal, že bude do roka zpátky a on to možná trochu tušil. Slavii má v srdci, zase chce bojovat. Má vítěznou mentalitu.“

Červenobílému klubu měl pomoct k návratu na ligový trůn i do Champions League. Teď je nejisté, co bude dál.

Slavia od minulého týdne celou věc nekomentuje.

Olayinka měl v Srbsku dobrou sezonu, nastřílel dvanáct gólů, sedm jich připravil a dohromady odehrál třiačtyřicet zápasů. Fanoušci si ho oblíbili i proto, že výrazně přispěl k zisku double.

Podle zmiňovaného Mozzart Sportu ale Olayinkovi mohlo vadit, že v klíčových zápasech, jako bylo derby s Partizanem nebo duely v Lize mistrů, nastupoval většinou jen z lavičky. To ve Slavii, kde do loňského léta úspěšně pět let působil, by byl jedním z prvních jmen základní sestavy.

Záložník Peter Olayinka se s končící sezonou loučí s pražskou Slavii.

Trenér Trpišovský před pár dny zdůrazňoval: „Právě Ollieho mentalitu jsme hledali. Je v nejlepším věku, toužil se vrátit. Jedna věc jsou jeho dovednosti, další pak přepínání, represink a zisky míče, které má abnormální.“

Už od loňského ledna, kdy nigerijský útočník půl roku před koncem smlouvy ve Slavii podepsal lukrativní kontrakt s Crvenou zvezdou Bělehrad, totiž červenobílý klub na trhu sháněl náhradu. Najít nového Olayinku bylo zadání pro skautské oddělení.

Nepovedlo se. I proto se nyní měl vrátit ten starý a osvědčený.

Dál je pro něj připravený dres s číslem devět. Zatím ho ale Slavia nechává schovaný ve skříni. Změní se to?