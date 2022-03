Čech o Chelsea: Spoustu otázek, málo odpovědí. Snad dohrajeme sezonu

„Jdeme den po dni,“ zopakoval několikrát. A stejně tak v průběhu sedmiminutového interview s reportérem televize Sky Sports vysvětloval: „Máme spoustu otázek, ale málo odpovědí.“

V bezprecedentních časech, které na fotbalovou Chelsea dopadly, vlastně ani není divu.

Tady jen stručná rekapitulace překotného dění posledních dnů: Krátce po zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu nejprve majitel Roman Abramovič odstoupil od řízení klubu. Následně ho chtěl urychleně prodat, ale nestihl to, protože britská vláda ho minulý čtvrtek společně s dalšími ruskými oligarchy, kteří mají mít údajně blízko k Vladimiru Putinovi, umístila na nový sankční seznam.

Působí jako zlomyslná hříčka osudu, že se tak stalo přesně v den 117. výročí klubu. Desátého března 1905 několik nadšenců v londýnské hospůdce Rising Sun fotbalovou Chelsea zakládalo, jenže teď se kolos, jenž v éře ruského majitele získal všechny trofeje, které mohl, drolí.

Nebo vy jste si snad ještě před pár týdny dovedli představit vážně míněné dotazy na to, jestli vůbec Chelsea - toho času obhájci vítězství v Lize mistrů i na mistrovství světa klubů - zvládne dokončit sezonu?

„Rozhovory s příslušnými úřady probíhají. Chceme fungovat tak, abychom mohli ročník dohrát. Jsme součástí anglické Premier League, jedné z nejlepších soutěží na světě. Myslím, že je v zájmu nás všech, abychom sezonu dokončili,“ prohlásil Čech.

Do nové role v Chelsea nastoupil před třemi lety po konci aktivní kariéry v Arsenalu a jako funkcionářský nováček se musel vypořádat se zákazem nákupů hráčů, což byl trest za předchozí pochybení při podpisech smluv s nezletilými fotbalisty.

Současný problém, ve kterém se jeden z nejúspěšnějších anglických klubů topí, však míří daleko za hranice představivosti.

Než se v neděli pustil do odpovědi na první otázku, vyjádřil se k dění na Ukrajině: „Je šílené sledovat, co se tam děje. Doufám, že se celá situace co nejrychleji uklidní a lidé přestanou trpět.“

A Chelsea?

„Je to složité. Soustředíme se na věci, které můžeme ovlivnit a kontrolovat, snažíme se v rámci klubu podporovat jeden druhého a vytvořit takové podmínky, abychom se mohli soustředit na naše zápasy.“

Což není jednoduché vzhledem k omezením, které i v rámci speciálního režimu pod dohledem nejvyšších představitelů v zemi Chelsea má.

„Nejsem součástí debat mezi klubem a vládou, ale vím, že vedení dělá všechno pro to, abychom mohli dohrát sezonu. Věřím, že i každý zaměstnanec dostane peníze, které mu náleží. Nyní ovšem kráčíme den po dni a doufáme pouze, že všechno bude brzy jasnější.“

„Potřebujeme informace, potřebujeme vědět, jak můžeme plánovat dopředu. Těžko aktuálně říct, co bude v létě s hráči, jimž končí smlouva, řešíme to, bavíme se o tom... A trenér Tuchel? Ten má platný kontrakt do roku 2024 a zatím víme, že by všechny smlouvy měly být normálně dodrženy. Třeba se ale zítra všechno změní a tato má odpověď bude irelevantní.“

Právě německého trenéra Čech, který coby technický poradce sportovního úseku působí coby spojka mezi týmem a nejvyšším managementem, chválil: „Jeho přístup byl a je v každém ohledu skvělý.“

Zatímco vedení v minulých dnech působilo zdrženlivě, z něj byl hromosvod všech otázek. Nejdříve se na novináře, kteří se ptali na Ukrajinu, ohradil a opakoval, že není politik. Pak sliboval Chelsea věrnost.

„Dokud budeme mít dresy a autobus, který nás doveze na zápasy, zůstaneme tady a budeme tvrdě bojovat,“ opakoval.

Už záhy však jeho mužstvo čeká další zkouška.

Vzhledem k platnému omezení může při cestách na venkovní utkání utratit maximálně dvacet tisíc liber, přitom už ve středu má tým nastoupit ve Francii k odvetě osmifinále Ligy mistrů proti Lille.

„Podle posledních informací bychom měli mít k dispozici letadlo. A pokud ne, pojedeme vlakem nebo autobusem. Přinejhorším budu řídit minibus,“ prohlásil v neděli.

I taková je současná realita Chelsea. Neklidná a velmi nejistá. Z opatrných slov Petra Čech navíc vyplývá, že může být ještě hůř.