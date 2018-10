Petr Čech se po zranění vrací do tréninku s Arsenalem. Kdy se vrátí do branky, není jasné

LONDÝN/PRAHA Brankář Petr Čech se už po zranění zadního stehenního svalu ze závěru září plně zapojil do tréninku v Arsenalu. Londýnský klub to dnes bez dalších podrobností oznámil na oficiálním webu. Kdy by se mohl český gólman vrátit do branky, zatím není jasné.

Šestatřicetiletý Čech se zranil 29. září při odkopu na konci prvního poločasu vítězného ligového zápasu proti Watfordu (2:0). Utkání bývalý český reprezentant nedochytal a musel přepustit místo v brance Berndu Lenovi.

Letní posila z Leverkusenu si tak odbyla debut v Premier League, v níž zatím dostával příležitost Čech. Lena naopak kouč Unai Emery určil jako jedničku pro poháry.

Arsenal po vítězství nad Watfordem vyhrál s Lenem v brance na hřišti Karabachu v Evropské lize a pak zvládl i ligové duely s Fulhamem a naposledy v pondělí s Leicesterem. „Kanonýři“ se tak vezou na vítězné vlně, v Premier League vyhráli sedmkrát za sebou a společně s poháry už dokonce desetkrát, což se jim naposledy podařilo v roce 2007.