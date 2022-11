Fiala jednal se šéfem UEFA o spolupráci fotbalu s Evropskou unií

Sportovně-společenský model sportu a fotbalu v Evropě je založen na systému pyramidy a v každém státě existuje národní fotbalová asociace odpovědná za veškeré fotbalové dění. V České republice je to FAČR. Pyramida je propojena i finančně a těží z ní též malé kluby, které vychovají talentované hráče.

Jako příklad uvedla vláda dřívější přestup záložníka Tomáše Součka z pražské Slavie do West Hamu, který přinesl 40 000 eur (zhruba milion korun) hráčovu mateřskému klubu v Havlíčkově Brodě. Podle údajů UEFA se z celkového rozpočtu organizace dostane 97 procent peněz do nižších pater, tedy k národním organizacím a samotným klubům.

Model má podle vlády i další výhody. Vygenerované peníze z televizních, reklamních a marketingových práv UEFA přerozděluje zpět klubům. „To zpětně umožňuje investice do výchovy mládeže, trenérů, růstu talentů a pokračování modelu,“ konstatoval úřad vlády.

Čeferin poděkoval Fialovi a vládě za podporu UEFA a zmíněného modelu při českém předsednictví v Radě EU, které trvá do konce roku. Zejména šéf UEFA ocenil zaujatou pozici při slyšení u Evropského soudního dvora v červenci. Asociace se soudí kvůli projektu superligy, kterou se loni v dubnu pokusila rozjet dvanáctka evropských velkoklubů.

Aleksander Čeferin během rozhovoru s Associated Press

„Je to jeden z nejbláznivějších nápadů v historii fotbalu. Fotbal by hrálo jen několik bohatých a privilegovaných klubů. Ty ostatní by z fotbalu zmizely. Znamenalo by to konec fotbalu v Evropě v současné podobě,“ citoval Čeferina web FAČR. „Jsem vděčný české vládě za jasný postoj, kterým brání evropský fotbal, ale v konečném důsledku také český fotbal. Chtěl bych českému premiérovi poděkovat za jasné stanovisko, stejně jako předsedovi Fouskovi a české asociaci,“ uvedl slovinský funkcionář.

Fiala konstatoval, že Česká republika podpořila ve zmiňovaném sporu UEFA proto, že stávající model je funkční nejenom z ekonomického, ale hlavně sportovního a společenského hlediska. „Navrhovaná změna by znamenala menší podporu amatérských a mládežnických fotbalových týmů,“ uvedl Fiala. „Solidarita a z ní plynoucí podpora mládeže, kterou stávající model zaručuje, je pro fotbal i sport obecně naprosto klíčová a je zásadním předpokladem pro výchovu talentů a podporu sportovních aktivit dětí a mládeže,“ dodal.

Fousek, který podle FAČR Čeferinovu návštěvu Prahy inicioval pozváním, označil schůzku za příjemné setkání. „Mluvili jsme o českém i mezinárodním fotbale a také jsme se shodli, že evropský sportovní model je jediná možná cesta. Moc rád jsem zjistil, že pan premiér se zajímá o český fotbal i fotbal obecně. Fotbal je zkrátka víc než jen soupeření,“ konstatoval Fousek.