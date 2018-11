Pijatika s prostitutkami a ‚ta částka taky nesouhlasí‘. Odčiní fotbalisté proti Slovákům ostudu?

PRAHA Uplynulo už téměř deset let od zápasu, v němž čeští fotbalisté naposledy v soutěžním duelu hostili v derby Slováky. Přinesl prohru 1:2 a následnou pijatiku českých hráčů na hotelu Praha. Dnes mají jejich následníci možnost historickou ostudu napravit.

Bylo 1. dubna 2009, o aprílový žert ze strany českých hráčů se ale bohužel nejednalo.

Češi na pražské Letné nečekaně podlehli v kvalifikaci o MS 2010 Slovensku 1:2, kvůli čemuž se jim výrazně zkomplikovala cesta do Jižní Afriky, kam se nakonec místo nich dostali premiérově právě Slováci.

Ostuda obrovských rozměrů, která měla za příčinu odstoupení tehdejšího kouče Petra Rady, se však rodila především v noci po zápase.

Adam Zrelák (vpravo) se raduje z gólu spolu s Albertem Rusnákem

Tým kolem Tomáše Rosického a Milana Baroše i přes porážku popíjel ve velkém na hotelu Praha, kam si přivedl prostitutky.



Vše pak shrnula legendární věta tehdejšího kapitána Tomáše Ujfalušiho o zaplacení tehdejší útraty „Nic jsem neplatil a ta částka taky nesouhlasí.“



Češi se od té doby utkali v bratrském derby se Slováky čtyřikrát a vyhráli nad nimi jak v roce 2012 v přátelském duelu v Olomouci (3:0), tak letos v říjnu v Trnavě (2:1) v rámci Ligy národů.

Až dnes v pražské odvetě však budou moci na velkou historickou kaňku nechat zapomenout.

Nejde totiž o žádný „pouťák“; pokud Češi prohrají tak jako před devíti a půl lety, parádní rozjezd pod novým koučem Jaroslavem Šilhavým, pod kterým vyhráli dva ze tří zápasů, přijde vniveč.

Především by ale sestoupili v Lize národů, což by mělo za následek, že by během prosincového losu kvalifikace o EURO 2018 byli až ve třetím výkonnostním koši.

Pavel Hapal během své premiéry na reprezentační lavičce

Z toho druhého by jim tak hrozili vicemistři světa z Chorvatska nebo exmistři světa z Německa. A z prvního by mohli narazit na aktuální mistry světa Francouze, mistry Evropy Portugalce či silné výběry Španělska, Anglie, Belgie nebo Itálie.



Českému týmu sice po výhře 2:1 v Trnavě stačí v dnešní odvetě k udržení ve druhém koši i remíza, svěřenci kouče Šilhavého však vědí, že podobné myšlenky bývají zrádné.

„Na remízu hrát nemůžeme, mohla by totiž rozhodnout jediná standardka, chceme vyhrát,“ říká záložník Tomáš Souček.

Oba týmy půjdou do zápasu posílení triumfy v minulém týdnu. Češi vyhráli ve čtvrtek v přípravném zápase v Gdaňsku 1:0 nad Poláky, Slováci při premiéře kouče Pavla Hapala porazili v sobotu v Lize národů Ukrajince 4:1.

Nutno však dodat, že Ukrajinci měli postup z prvního místa skupiny B1 zajištěn už před zápasem.

„Samozřejmě je pro nás tohle utkání nejdůležitější z těch čtyř. Myslím, že si to všichni uvědomujeme, nicméně nechci vnášet nějakou zbytečnou nervozitu. Není to mistrovství světa, není to nějaký postup, kdo s koho,“ uvedl na předzápasové tiskové konferenci Šilhavý.



„Vzpomínky na působení ve Slavii a titul jsou krásné, ale dnes sedím na jiné židli. Samozřejmě to prostředí tady dobře znám a vím, jak tu lidi umí fandit. Doufám, že to zítra bude taky tak vidět,“ přál si český kouč.