Plzeň nečekaně klopýtla ve Zlíně, rozhodl Poznar. Brno remizovalo s Příbramí 1:1, v akci i Sparta

Brno Fotbalisté Brna remizovali v osmém kole první ligy s Příbramí 1:1 a ani na pátý pokus doma v sezoně nevyhráli. Domácí přitom vedli od páté minuty po brance Jana Hladíka, ale v 77. minutě vyrovnal z penalty Tomáš Pilík. Zbrojovce v tabulce patří 15. místo, Příbram, která poprvé bodovala venku, je stále poslední. První utkání po reprezentační přestávce nevyšlo Plzni, která prohrála se Zlínem 0:1.

Plzeňští, kteří před reprezentační pauzou doma porazili Spartu 3:1, začali aktivněji a první velkou šanci si vytvořili v deváté minutě. Domácí podržel Dostál, který tváří v tvář vychytal Kopice i dorážejícího Limberského. Zlínský brankář později chytil také Ondráškovu střelu.

Po půl hodině hry rozhodčí Denev nařídil pro Viktorii penaltu za ruku Simerského, ale po kontrole u videa ji odvolal. Domácí obránce si totiž horní končetinu sám nastřelil hlavou.



Fastav Zlín - Viktoria Plzeň 1:0 (1:0)

Branka: 38. Poznar. Rozhodčí: Denev - Nádvorník, Hájek - Petřík (video). ŽK: Alvir, Káčer (oba Plzeň). Bez diváků. Zlín: Dostál - Simerský, Buchta, Procházka - Fantiš, Conde, Hlinka, Jiráček - Jawo (89. Toutou), Poznar (80. Dramé), Čanturišvili (90.+2 Janetzký). Trenér: Páník.

Plzeň: Hruška - Řezník (82. Káčer), Hejda, Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák (73. Alvir) - Ba Loua (82. Kovařík), Ondrášek (73. Beauguel), Kopic (62. Kayamba). Trenér: Guľa.

„Ševci“ ve 38. minutě z povedené akce otevřeli skóre. Jawo před brankou ideálně našel Poznara a ten se zblízka trefil proti bývalému týmu. Zlín před pauzou hrozil z brejků do rozhozené obrany soupeře, další Poznarovu ránu vyrazil gólman Hruška.



Hned v úvodu druhého poločasu mohl po Čanturišviliho centru zvýšit na 2:0 Fantiš, ale hlavou o kousek minul. Plzeňští zahrozili až v 59. minutě, kdy Řezník vystřelil nad břevno, o chvíli později ho napodobil Ondrášek.

Západočeši měli tlak a častěji drželi míč, domácí obrana však odolávala. Čtvrt hodiny před koncem pozorný Dostál konečky prstů vytáhnul na roh hlavičku střídajícího Beauguela. Kvůli ruce bývalého zlínského útočníka neplatila ani vyrovnávací branka Hejdy z poslední minuty.

Zlín porazil Plzeň po sedmi ligových duelech a doma Viktorii zdolal poprvé od října 2008.

Příbram remizovala s Brnem

„Těšilo mě, jak k tomu hráči přistoupili a že je nesrazil rychlý úvodní gól v naší síti,“ pochvaloval si trenér hostí Pavel Horváth. Některá média spekulovala, že má od vedení ulimátum, ale Horváth to vyvrátil. „Žádné jsem neměl,“ prohlásil.

Domácí vstoupili do zápasu s chutí a už v 5. minutě byli za aktivitu odměněni. Po pravé straně se prodral do vápna Moravec, naservíroval míč před bránu a Hladík jej pohodlně uklidil za Kočího záda. „Jen jsem to doklepl,“ říkal střelec.

Zbrojovka Brno - 1. FK Příbram 1:1 (1:0) Branky: 5. Hladík - 77. Pilík z pen. Rozhodčí: Orel - Leška, Vodrážka - Pechanec (video). ŽK: Šumbera, Sedlák, Přichystal, Štěpanovský - Kočí, Pilík. Bez diváků. Brno: Floder - Moravec, Dreksa, Gajič, Kotula - Štepanovský, Sedlák, Šumbera (58. Čermák), Fousek (58. Růsek) - Hladík (80. Pachlopník), Přichystal (90. Fila). Trenér: Machálek.

Příbram: Kočí - Svoboda, Diarra, Soldát, Cmiljanovič - Nový (73. Pilík), Folprecht, Rezek, Zorvan, Vávra (87. Vais) - Belej (58. Voltr). Trenér: Čuhel.

V 11. minutě našel Fouskův centr Přichystala, jehož střela skončila těsně nad a podobný osud měla rána Štepanovského. „Po vedoucím gólu jsme měli další dvě tři situace, které musí skončit gólem,“ litoval brněnský kouč Miloslav Machálek.

Příbram se z brněnského sevření dostávala jen pomalu. Zahrozit zkoušela

centry, zejména z pravé strany, ale obrana Zbrojovky žádné větší nebezpečí nepřipustila. Také proto, že hostům chyběla přesnost ve finální fázi, což platilo i pro domácí po několika slibně se rozvíjejících útočných akcích.



Obraz vyrovnaného duelu ze závěru první půle se nezměnil ani po přestávce. Ve 48. minutě střílel z přímého kopu z 26 metrů nad domácí Fousek a byla to na dlouhou dobu jediná akce hodná zaznamenání, protože další snahu obou celků zhatila nepřesná kombinace.

Brno však postupem času až příliš snadno vyklidilo pozice ve středu hřiště a tlak Příbrami sílil. V 69. minutě se vytáhl domácí brankář Floder po střele Vávry, zatímco jednu z mála střeleckých příležitostí Brna poslal Kotula těsně vedle.

Příbram se dočkala vyrovnání 77. minutě. Sudí Orel posoudil kontakt Čermáka s Vávrou jako penaltový a pokutový kop bezpečně proměnil Pilík.



Blízko k penaltě bylo o tři minuty později i Brno. Rozhodčí ji nařídil po kontaktu Soldáta s Čermákem, ale po konzultaci s videorozhodčím pokutový kop odvolal. „Byly tam silné emoce, ale tady jsme zápas neztratili,“ věděl dobře Machálek. Byla to tečka za nepříliš povedeným duelem, po kterém Příbram teprve podruhé v sezoně bodovala, ale se dvěma body je stále poslední. „Je to pro nás odraz, ale musíme se dále zlepšovat,“ zakončil Horváth.