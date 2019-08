Plzeň počtvrté z pěti zápasů nedala gól. Na každou šanci se strašně nadřeme, štve Řezníka

brusel Fotbalisté Plzně na úvod třetího předkola Evropské ligy prohráli v Bruselu s Antverpami 0:1 a už počtvrté z posledních pěti soutěžních zápasů nedali gól. Podle obránce Radima Řezníka se hráči Viktorie momentálně na každou šanci hodně nadřou, špatná produktivita a trápení v koncovce mrzí i dalšího zadáka Lukáše Hejdu.

„My se teď na každou větší šanci strašně nadřeme. Bohužel jich nemáme pět šest za zápas. Musíme makat dál,“ řekl Řezník novinářům v Bruselu.



„Těch šancí jsme si tady nějak extra nevytvořili. Jsou to spíš závary, držíme balon, obehráváme to, ale prostě to zakončení nám nejde. Nevím, proč to tak je,“ přidal Hejda.

Utkání rozhodl ve 29. minutě Ivo Rodrigues povedenou střelou do horního růžku.

„Byla tam nějaká ztráta. Oni to dobře dali do kraje, tam si vytvořili přečíslení, kdy udělali tandem. Těžko to nějak bránit. Buď já nebo střední záložník jsme se možná mohli nějak rychleji posouvat, ale bylo to rychlé a dobře to trefil. Pěkný gól,“ konstatoval Hejda.



Podle Řezníka se Plzeň ve druhé půli zlepšila a sahala minimálně po vyrovnání.

„Chtěli jsme vstřelit gól, ale to se nám nepovedlo. Přesto si myslím, že se potvrdilo, že Antverpy jsou hratelný soupeř. Ve druhém poločase jsme je mačkali a už jim docházeli síly, ale bohužel jsme nevyužili žádné příležitosti. Chyběl asi vždycky kousíček,“ uvedl třicetiletý pravý bek.

Lukáš Hejda

Hejda si nemyslí, že by Antverpy české vicemistry něčím překvapily.

„Oni to hráli jednoduše. Nakopli to na 70 metrů za beky a my jsme buď souboj vyhráli nebo to útočník sklepl. V první půli jsme ty odražené míče neměli vůbec, ve druhé půli se to zlepšilo. Možná si někdo řekne, že to jsou jenom Antverpy, ale my jsme viděli, že jsou hodně kvalitní, takže nás nic nezaskočilo,“ prohlásil devětadvacetiletý stoper.



Oba věří, že Plzeň doma příští čtvrtek odvetu s belgickým soupeřem zvládne, dvojzápas otočí a postoupí do závěrečného čtvrtého předkola. „Samozřejmě my nic nevzdáváme. Je to 1:0. Když se chytneme hned na začátku a dáme nějaký rychlý gól, tak je možné všechno,“ upozornil Hejda.

„Uvidíme, s čím přijedou. Jestli zalezou, budou čekat na naše ztráty a chodit do brejků nebo jestli zkusí hrát aktivně. My doma hrajeme lépe, už tady jsme se ve druhé půli zlepšili. Z toho musíme vycházet,“ dodal Řezník.