Plzeň přišla o další body v Příbrami, Čermák v závěru neproměnil penaltu. Pardubice poprvé padly v Ďolíčku

Příbram/ Praha Fotbalisté Plzně zahájili jarní část prvoligové sezony bezbrankovou remízou v Příbrami a po 15. kole zůstali na devátém místě neúplné tabulky. Hostující Aleš Čermák v 87. minutě neproměnil penaltu a předtím trefil břevno. Svěřenci trenéra Adriana Guľy v nejvyšší soutěži potřetí za sebou nedali gól a venku nezvítězili pošesté v řadě. Příbramští vedení bývalým plzeňským kapitánem Pavlem Horváthem jsou dál předposlední, ale mají zápas k dobru.

15. kolo první fotbalové ligy: 1. FK Příbram - Viktoria Plzeň 0:0 Rozhodčí: Orel - Kotík, Vlček - Hocek (video). ŽK: Pilík - Ondrášek, Čermák. Bez diváků. Sestavy: Příbram: Kočí - Laňka, Tregler, Soldát, Kingue, Cmiljanovič - Pilík (90.+3 Kvída), Rezek (7. Hájek), Nový - Zorvan (82. Vávra), Voltr (82. Dočekal). Trenér: Horváth. Plzeň: Hruška - Havel, Hejda (18. Kaša), Brabec, Limberský (46. Kovařík) - Bucha - Kayamba (80. Matějka), Šulc (64. Čermák), Kalvach, Falta - Ondrášek. Trenér: Guľa.

V záloze Plzně od začátku nastoupili navrátilec z hostování Šulc a zimní posila z Olomouce Falta, kteří za Viktorii debutovali v soutěžním utkání.

Západočeši odstartovali aktivně a Kayambův centr brankář Kočí vytáhnul nad břevno. Domácí už v sedmé minutě přišli o zraněného kapitána a bývalého plzeňského záložníka Rezka. O chvíli později musel kvůli zdravotním problémům odstoupit i hostující obránce Hejda.

Příbramští zpočátku drželi s favoritem krok. Pilík z dálky protáhnul bývalého spoluhráče Hrušku, ale jeho branku o kousek minul. Plzeň se do nebezpečného zakončení dostala až ve 39. minutě, kdy Faltu zblízka výborně vychytal Kočí. Domácí gólman před pauzou zlikvidoval i Kašovu střelu po standardní situaci.

Hosté pokračovali v náporu i na začátku druhé půle, do které nenastoupil další zraněný obránce Limberský. Tečovaná rána Kalvacha skončila těsně nad břevnem.

Domácí se nenechali zatlačit na dlouho a zahrozili v 57. minutě. Hruška pouze vyrazil Kingueho střelu a s obtížemi zlikvidoval také Voltrovu dorážku. Na druhé straně Kočího zachránilo břevno po hlavičce střídajícího Čermáka. Plzeňský záložník pak těsně minul po standardce.



V závěru domácí Soldát v pokutovém území fauloval náhradníka Matějku a rozhodčí Orel po kontrole u videa nařídil pro Viktorii penaltu. Tu však neproměnil Čermák, když přízemní střelou vůbec netrefil branku. Viktoria se tak dál trápí a vyhrála v jediném z posledních osmi kol.

Pardubice padly v Ďolíčku

FK Pardubice - Dynamo České Budějovice 0:2 (0:1) Branky: 41. Čolič z pen., 87. Alvir. Rozhodčí: Klíma - Paták, Kubr - Hrubeš (video). ŽK: Tischler - Čolič. Bez diváků. Sestavy: Pardubice: Boháč - Surzyn, Šejvl, Toml, Čelůstka - Čihák (46. Cadu) - Tischler, Hlavatý, Solil (79. Petráň), Pfeifer (46. Ewerton) - Černý (56. Huf). Trenér: Novotný. Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Talověrov, Králik, Novák - Čavoš, Javorek, Havelka (85. Valenta) - Brandner (71. Jánošík), Alvir, Mršič (89. Skovajsa). Trenér: Horejš.

Pardubicím chyběl kapitán Jeřábek, kterého na pozici defenzivního záložníka nahradil Čihák. Za hosty poprvé nastoupil chorvatský záložník Alvir, který v zimě přišel na hostování z Plzně.



V šesté minutě vyzkoušel pardubický útočník Černý pozornost brankáře Drobného, který si s jeho střelou zpoza vápna poradil. Poté žádný z týmů dlouho nezahrozil, až v 37. minutě Alvirovu přízemní střelu v šestnáctce vytáhl gólman Boháč.

Po následném rohovém kopu domácí obránce Surzyn fauloval Nováka a rozhodčí Klíma po zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil pokutový kop pro hosty. Odpovědnost na sebe vzal obránce Čolič, jenž se nemýlil.

Pardubice poté přidaly, jenže Drobný Čihákovu ránu vyrazil a před dobíhajícím Solilem ji odvrátil na roh. V nastavení úvodního dějství byli blízko pojistce hosté, Čavoš napálil břevno.

Domácí trenéři poslali do druhého poločasu brazilské duo Ewerton a Cadu, dostat míč do sítě se však povedlo Dynamu. Alvir přihrál před branku a Javorkovo zakončení usměrnil do vlastní sítě Toml. Sudí Klíma ale po konzultaci s videorozhodčím Hrubešem gól neuznal, jelikož mu předcházel Alvirův faul na Šejvla.

Největší šanci po změně stran si Východočeši vypracovali až v 82. minutě, kdy Surzyn z dálky napřáhl a trefil tyč. Na druhé straně o pět minut později přinesl Dynamu uklidnění Alvir, který si pohlídal ofsajd a ze samostatného úniku zvýšil na 2:0. Hostující ofenzivní hráč skóroval poprvé v ligovém ročníku.

Jihočeši potvrdili, že se jim v ligové sezoně na hřištích soupeřů daří. Z osmi venkovních duelů prohráli jediný a získali tam 13 z celkových 18 bodů.