Plzeň si v EL poradila se SönderjyskE 3:0 a postupuje. Ondrášek proměnil penaltu

Plzeň Fotbalisté Plzně ve třetím předkole Evropské ligy doma porazili dánský celek Sönderjyske 3:0 a postoupili do závěrečného kola play off. V něm si svěřenci trenéra Adriana Guľy za týden zahrají o postup do základní skupiny venku proti lepšímu z dvojice Beer Ševa - Motherwell.

Na plzeňském stadionu, kde kvůli koronavirovým opatřením UEFA nemohli být diváci, otevřel skóre z penalty Zdeněk Ondrášek a vstřelil gól i ve druhém soutěžním utkání za Viktorii. Ještě před pauzou vedení favorita navýšil Adriel Ba Loua a krátce po změně stran se prosadil také Miroslav Káčer premiérovou brankou v západočeském týmu. UTKÁNÍ JSME SLEDOVALI ŽIVĚ ZDE Hosté začali svůj teprve sedmý zápas v evropských pohárech lépe. V osmé minutě po souboji brankáře Hrušky s Jacobsenem zachránil Plzeň kapitán Brabec, který míč před dánským útočníkem na poslední chvíli hlavou odvrátil na roh. Sönderjyske pak ještě několikrát zahrozil. Hruška vyrazil Absalonsenovu ránu z úhlu a vytáhnul nad břevno Dal Hendeho nepovedený centr. Západočeši se probudili a ve 30. minutě měli blízko k první brance. Od Kopice se míč odrazil do tyčky a Ondrášek zblízka napálil jen Thomase. Hostující gólman za pět minut po rohu neudržel míč a po diskutabilním střetu Brabce s Absalonsenem rozhodčí odpískal pokutový kop. Ten bezpečně proměnil Ondrášek. Domácí gól uklidnil a ve 41. minutě přidali pojistku. Po chybě obránce Gartenmanna propadl míč ke Kopicovi, jenž nepřekonal Thomase, ale volný Ba Loua si s dorážkou poradil. Letní posila z Karviné dala za Plzeň třetí soutěžní branku v sezoně. Dánský tým vstoupil lépe i do druhého poločasu, slibné akce však nedotáhnul. Naopak Viktoria v 51. minutě skórovala potřetí. Kopicova rána se od tyčky odrazila ke Káčerovi a slovenský záložník umístil přízemní střelu mimo Thomasův dosah. Domácí si v závěru spíše kontrolovali vedení. Po dvou tyčkách se nedočkal gólu aktivní Kopic, jehož další pokus zlikvidoval gólman Sönderjyske. Těsně před koncem ještě Kalvach z dálky minul a branku zblízka netrefil ani náhradník Kayamba. Plzeň navázala na pražskou Spartu, která vyřadila Sönderjyske před čtyřmi lety ve čtvrtém předkole Evropské ligy, a doma vyhrála i jedenáctý soutěžní zápas pod slovenským koučem Guľou. Utkání 3. předkola fotbalové Evropské ligy: Viktoria Plzeň - Sönderjyske Fodbold 3:0 (2:0)

Branky: 35. Ondrášek z pen., 41. Ba Loua, 51. Káčer. Rozhodčí: Rumšas - Radius, Sužiedelis (všichni Lit.). ŽK: Káčer - Absalonsen, Mpindi Ekani, Riddersholm (trenér), Bah. Bez diváků. Sestavy: Plzeň: Hruška - Havel, Hejda, Brabec, Limberský - Káčer, Kalvach - Ba Loua (71. Kayamba), Čermák (90. Bucha), Kopic - Ondrášek (79. Beauguel). Trenér: Guľa. Sönderjyske: Thomas - Banggaard, Kanstrup, Gartenmann - Bah, Albaek (71. Frederiksen), Mpindi Ekani, Dal Hende - Hassan (31. Eskesen), Absalonsen (73. Wright) - Jacobsen. Trenér: Riddersholm.