Plzeň udělala terno, získala zadarmo Beauguela. ‚Nemohli jsme nic dělat,‘ říká manažer Zlína

PLZEŇ Tak to byla majstrštyk. Jen týden poté, co se Viktorii Plzeň zranil do konce sezony ostrostřelec Michael Krmenčík, podařilo se vedení západočeského klubu sehnat náhradu. A navíc zadarmo. Ze Zlína v úvodu příštího roku přijde francouzský útočník Jean David Beauguel, který se ve 14 zápasech Fortuna ligy trefil hned osmkrát a díky jednomu z jeho gólů se ševcům podařilo porazit nedávno Spartu.

„Je to domluvené, od ledna je hráčem Viktorie. V pondělí s ní podepsal smlouvu,“ uvedl zdroj serveru isport.cz.

Udržet 26letého snajpra bylo nad síly zlínského vedení. Beauguelovi totiž končila ve Zlíně letos na Silvestra smlouva, a protože se neměl k podepsání nové, bylo téměř jisté, že odejde za lepším, aniž by z toho ševci něco utržili.

„Bogy mi říkal, že nabídky má, jednu i z Plzně. Nemohli jsme nic dělat. Můžeme být zklamaní, ale na druhou stranu ho chápeme. Asi v tom hrálo důležitou roli zranění Krmenčíka,“ uvedl sportovní manažer Zlína Zdeněk Grygera.



Vysoký útočník, který přišel do Zlína loni v létě po dvouletém působení v pražské Dukle, tak v útoku doplní duo Jakub Řezníček, Tomáš Chorý.