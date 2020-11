Plzeň ztratila po remíze s Budějovicemi další body, Příbram poprvé v sezoně vyhrála

Příbram/České Budějovice Fotbalisté Příbrami porazili v 9. kole první ligy Mladou Boleslav po obratu 2:1. Hosty poslal v 28. minutě do vedení Michal Škoda, ale po pauze otočili stav Radek Voltr se Stanislavem Vávrou. Příbram jako poslední v této ligové sezoně poprvé vyhrála a v nejvyšší soutěži naplno bodovala po 10 zápasech od červnového vítězství nad Olomoucí. V tabulce se bodově dotáhla na předposlední místo.

1. FK Příbram - FK Mladá Boleslav 2:1 (0:1) Branky: 64. Voltr, 76. Vávra - 28. Škoda. Rozhodčí: Rejžek - Hrabovský, Kříž - Hocek (video). ŽK: Pilík, Kočí - Tatajev, Douděra. Bez diváků. Sestavy: Příbram: Kočí - Svoboda (46. Pilík), Kleščík, Soldát, Cmiljanovič - Nový, Zorvan, Rezek (88. Kvída), Folprecht (63. Hájek), Vávra (82. Antwi) - Voltr (87. Pinc). Trenér: Čuhel. M. Boleslav: Mikulec - Jakub Klíma (74. Fulnek), Tatajev, Křapka, Mazáň - Janošek (74. Ikaunieks), Túlio - Zahustel, Budínský, Douděra - Škoda (70. Drchal). Trenér: Weber.

Příbram nastoupila povzbuzena minulou remízou 1:1 v Brně a proti favoritovi hrála aktivně. Větší šance si ale v první půli připravili hosté a u obou byl útočník Škoda, který do léta hrával za domácí. V osmé minutě ještě nedokázal dostat do sítě špatně vyražený míč od brankáře Kočího, ale o 20 minut později už jeho zásluhou hosté vedli. Z hranice šestnáctky vypálil nepřesně Douděra a Škoda balon usměrnil do sítě.

Domácí byli opticky i statisticky aktivnější, ale jejich šance v první půli k brankám nevedly. Ve 23. minutě Voltr minul po akci Nového, těsně před poločasem pálil vedle po rychlé kombinaci Vávra.

Hosté byli po pauze opatrnější a evidentně spoléhali na rychlé brejky do stále více otevřené domácí obrany. Příbramští však byli aktivnější a v 64. minutě srovnali. Po Pilíkově rohovém kopu a následném závaru usměrnil míč v krkolomné pozici vleže do sítě Voltr a stylově oslavil dnešní 29. narozeniny.

Domácí se snažili o otočení výsledku. V 69. minutě mohl nebezpečně pálit Vávra, ale možnost prováhal. V 74. minutě postupoval ze strany sám na Mikulce příbramský Pilík, hostující gólman však zasáhl.

V 76. minutě už Příbramští skóre obrátili. Vávra prošel nekoncentrovanou defenzivou hostů a jeho vydařená střela obloukem skončila v síti. Hosté ve zbytku zápasu už nedokázali na zvrat zareagovat, jedinou slibnou možnost Ikauniekse dokázal zneškodnit brankář Kočí. Boleslav venku v lize nevyhrála posedmé za sebou a před Příbramí má v tabulce už jen tříbodový náskok.

Plzeň pouze remizovala s Budějovicemi

Dynamo České Budějovice - Viktoria Plzeň 0:0 Rozhodčí: Berka - Paták, Horák - Ginzel (video). ŽK: Novák - Brabec. Bez diváků. Sestavy: Č. Budějovice: Vorel - Novák, Králik, Talověrov, Skovajsa - Čavoš, Havelka (89. L. Havel) - Van Buren (85. Jánošík), Javorek, Mészáros (78. Mršič) - Brandner. Trenér: Horejš. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Bucha (74. Káčer), Kalvach, Čermák - Ba Loua (74. Alvir), Ondrášek (79. Beauguel), Kopic. Trenér: Guľa.

Plzeň nastoupila v totožné sestavě jako v minulém kole při porážce 0:1 ve Zlíně. Za Budějovice při svém prvoligovém debutu chytal brankář Vorel, zatímco zkušená jednička Drobný zůstala na lavičce.

Hosté se už v první minutě dostali do velké šance po standardní situaci, ale kapitán Brabec zblízka přestřelil. Na druhé straně gólman Hruška zlikvidoval samostatný únik Van Burena a Javorek z dorážky těsně minul prázdnou branku.

Jinak byli v úvodu aktivnější Západočeši. Vorel první těžší zákrok předvedl ve 12. minutě, kdy vyrazil Kalvachovu střelu, Ondrášek později hlavičkoval nepřesně. Domácí ve zbytku poločasu vyrovnali hru a Plzni už víc nedovolili.

I po změně stran si víc šancí a náznaků vytvářela Viktoria. Limberský v 53. minutě tvrdou ranou minul branku a Ondráškův pokus chytil Vorel, ve slibné pozici si pak neporadil ani Bucha.

Západočeši měli tlak a hodně rohů, ale minimum velkých brankových příležitostí. V jedné z nich v 85. minutě selhal Řezník, kterému v šestnáctce nevyšel krok a vůbec netrefil míč.

Plzeňští v nejvyšší soutěži neprohráli s Budějovicemi už 18 utkání a popáté za sebou od Dynama neinkasovali. Viktoria ale potvrdila trápení na hřištích soupeřů, kde naplno bodovala v jediném z posledních sedmi ligových utkání.



Ostatní výsledky 9.kola:



1. FC Slovácko - SFC Opava 3:1 (3:1)

Branky: 14. Hofmann, 24. Sadílek, 27. Petržela - 29. Holík. Rozhodčí: Marek - Kotík, Hock - Lerch (video). ŽK: Didiba (Opava). Bez diváků.



MFK Karviná - Fastav Zlín 0:2 (0:2)

Branky: 1. a 9. Poznar. Rozhodčí: Orel - Blažej, Hájek - Dorušák (video). ŽK: Smrž - Hlinka, Procházka, Fantiš, Kolář. Bez diváků.