Plzeňští hráči Hejda s Pačindou dostali tresty. Jeden za faul, druhý za vulgarity

PRAHA Fotbalistům Plzně bude ve třech zápasech chybět obránce Lukáš Hejda. Disciplinární komise ho potrestala za vyloučení v ligovém utkání s Libercem. Osmadvacetiletý stoper si tak do konce podzimní části nejvyšší soutěže už za Viktorii nezahraje.

Hejda byl vyloučen v 63. minutě páteční předehrávky 16. kola v Liberci poté, co srazil unikajícího Peška. Rozhodčí plzeňskému obránci nejprve udělil pouze žlutou kartu, ale po zhlédnutí videozáznamu ho vyloučil. Viktoria v oslabení nakonec se Slovanem remizovala 1:1.



Viktorii, která dohrávala zápas v deseti potřetí v sezoně, bude Hejda chybět ve třech zbývajících zápasech podzimní části nejvyšší soutěže. Reprezentační zadák přijde o utkání s Olomoucí, ve Zlíně a s Karvinou.

Stejný trest, to jest zákaz startu ve třech zápasech, dostal i hráč Plzně Erik Pačinda. Ten sice bude smět za západočeský celek nastoupit až od ledna, nyní mohl odehrát tři zkušební zápasy v Juniorské lize.

Jenže v utkání Plzně s juniorkou Dukly Praha se už ve 36. minutě dostal útočník do konfliktu se sudím Jiřím Houdkem, na kterého nejprve zvolal slova: „Pískej to.“ To sudí ohodnotil žlutou kartou, jenže Pačinda se nenechal uklidnit a vulgárně sudího urazil: „To jdi do p***!“

Na to nemohl sudí reagovat jinak, než udělit hráči červenou kartu a vykázat ho do kabin, kam Pačinda v klidu zamířil. Svému týmu bude chybět v prvních třech jarních zápasech, což asi plzeňské funkcionáře nepotěšilo.