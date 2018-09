Plzeňští třicátníci vs. rozjetá Sparta. Zlomí letenští plzeňské prokletí?

Praha V pátek večer dojde k dlouho očekávanému souboji. Ve Štruncových sadech vyzve třetí Plzeň v jednom z hlavních šlágrů podzimní části nejvyšší soutěže druhou, dosud neporaženou Spartu.

Plzeňští řeší před páteční bitvou zásadní problém. Z posledních čtyř soutěžních utkání zvítězili svěřenci Pavla Vrby pouze v jednom, když po nevýrazném výkonu doma přetlačili 1:0 Opavu.

A fanoušci začínají hledat hlavní příčinu poklesu formy ve stárnoucí sestavě obhájců titulu.

V posledních dvou duelech – minulou středu v Lize mistrů proti CSKA Moskva (2:2) a o pět dní později v lize proti Jablonci (0:3) – byl věkový průměr základní jedenáctky 30,6 roku. Jen pro zajímavost: David Limberský 34 let. Roman Hubník 34 let. Daniel Kolář 32 let. Tomáš Hořava 30 let. Jan Kovařík 30 let.

Nejmladším zástupcem byl pětadvacetiletý Michael Krmenčík. Vrba však po utkání s Jabloncem dotazy na únavu hráčů odmítal. Zároveň ale uznal dominanci Jablonce. „Jablonec byl pohybově lepší, důraznější ve vápně a razantnější. Tři nula je spravedlivý výsledek. Byl výrazně lepší.“

Pavel Vrba

Jeho vyvolení (v obou duelech nastoupila totožná základní sestava) na severu Čech nestíhali, působili unaveným dojmem. „Odehráli jsme s Jabloncem zlý zápas. Až to mohlo vypadat, že jsme neměli chuť,“ připustil možnost ztráty motivace záložník Patrik Hrošovský.

Z tohoto pohledu nastaví Západočechům zrcadlo následující tři souboje. V pátek se Spartou jistě motivaci mít budou, stejně tak následně na evropské scéně na půdě AS Řím. Následně ale doma hostí Teplice... Nejdříve je ale na řadě vždy vyhecovaný střet s Letenskými. Ti navíc dosud jako jediní v lize ještě neprohráli.

A tak se nelze divit, že do Plzně vyrazí patřičně sebevědomí a nabuzení.

„Očekávám, že to bude těžký zápas, ale od té doby, co jsem ve Spartě, byly podle mě nejtěžší zápasy v Ostravě. Nikdy jsem nezažil takovou rivalitu a soupeření mezi dvěma kluby. Plzeň má možná kvalitnější hráče než Ostrava, ale nemyslím, že je to těžší,“ rýpl si do rivala sparťanský motor zálohy Nicolae Stanciu.

Sparta, která nemusí tříštit síly mezi ligu a evropskou scénu, má o motivaci rozhodně postaráno. Ve Štruncových sadech naposledy vyhrála 2:0 góly Léonarda Kweukeho v srpnu 2011. Z posledních osmi duelů pak Plzeň opanovala hned šest. „Na jaře jsme tam hráli skvěle, vedli o dva góly, ale nevyhráli jsme. Dlouho jsme tam nezvítězili, náhoda to asi nebude. Naším jasným cílem je to tentokrát změnit,“ řekl před zápasem odhodlaně trenér Sparty Zdeněk Ščasný.

Utkání 9. kola první fotbalové ligy: Sparta Praha - Slovan Liberec, 22. září 2018 v Praze. Benjamin Tetteh (vpravo) se raduje se spoluhráči po druhém gólu.

Nejasné je také rozestavení, v jakém jeho tým nastoupí. V posledním ligovém utkání s Libercem si Ščasný testoval rozestavení 3-5-2, které mělo být přizpůsobeno pro Stancia. Úspěšně. Rumunský reprezentant se pod výhru 4:1 podepsal dvěma parádními góly a asistencí. „Pro mě je to velmi dobré, jsem zvyklý hrát uprostřed. Ten systém našemu týmu sedí. Je zároveň ale fajn, že máme hráče s takovou kvalitou, že úplně nezáleží, na jakých hrají postech, že jsou přizpůsobiví. Kdo ví, třeba budeme v Plzni hrát opět klasiku 4-4-2,“ snaží se Stanciu motat soupeři trochu hlavu.

Momentální formu má díky posledním výsledkům výrazně lepší Sparta, ta ale roli favorita odmítá. „Jestli je porážka Plzně v Jablonci výhoda, nebo nevýhoda? Je to prostě fakt. Venku a doma je Plzeň trochu odlišná, a navíc pořád má tým, který se bezesporu dokáže připravit na velké zápasy. Mají nejzkušenějšího trenéra v lize. Bez ohledu na to, jak hráli v Jablonci, čekám těžký zápas,“ dodal Ščasný.

Zlomí osmileté plzeňské prokletí?