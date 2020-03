Po devatenácti letech v klubu mi přijde výpověď kurýrem, povzdechl si brankář Žiliny Holec

Praha Žilinský dres nosil od přípravky, kromě tří krátkých hostování v něm strávil celou dosavadní kariéru. „A po devatenácti letech mi kurýrem přijde výpověď, aniž by mi to někdo vůbec oznámil,“ říká pohnutým hlasem fotbalový gólman Dominik Holec.

Holec byl prvním hráčem Žiliny, který promluvil k nečekanému kroku klubového majitele. Jozef Antošík poslal klub do likvidace. První kroky likvidátora Rastislavy Otruby byly, že většině hráčů poslal výpovědi.

Ty běží od středy 1. dubna 2020 a vyprší za měsíc. Pak jsou fotbalisté volní a mohou kdekoli podepsat kontrakt.

Hráči nesouhlasili s navrženým snížením platu a obrátili se na Unii profesionálních hráčů, aby za ně s klubem jednala o kompromisu. A to Antošíka naštvalo, klub to označil za neférové jednání.

„Chtěl bych všechno uvést na pravou míru,“ začal Holec svůj monolog na videonahrávce.

„Ano, chtěli jsme, aby nás zastupovala unie. Ale k tomu jsme se rozhodli až ve chvíli, co nám klub poslal návrh na snížení platů. S klubem jsme se chtěli dohodnout, že půjdeme s penězi dolů, ale ne v té výši, jak nám přišlo,“ pokračoval syn Petera Holce, někdejšího ligového brankáře Českých Budějovic či Bohemians 1905.

„Hráčům, kteří byli označeni za lídry mužstva, přišel návrh na snížení smluv o osmdesát procent, což je podle mě hodně. Chtěli jsme s tím něco udělat, s klubem se normálně dohodnout a ne jít proti němu,“ tvrdí pětadvacetiletý brankář.



Proto oslovili hráčskou unii v čele s jejím prezidentem Jánem Muchou. „V minulosti hráče zastupovala a domluvili se bez problémů. Dohodli jsme se na tom celá kabina a ne lídři, jak to bylo prezentované,“ podotýká Holec.

„Nechci, aby to vyznělo tak, že jsme nechtěli klubu vyjít vstříc. To vůbec není pravda. Mrzí mě, kam to došlo.“

Žilina může soutěže hrát i v případě, že je v likvidaci.

V současném ročníku je druhá za Slovanem Bratislava, na který ztrácí deset bodů.

Slovenská liga, stejně jako ostatní evropské soutěže kromě té v Bělorusku, byla kvůli pandemii koronaviru přerušená zatím do konce dubna. Poslední mistrovský titul získala Žilina v roce 2017 pod vedením současného plzeňského trenéra Adriána Guľy.

V minulém desetiletí ji dovedli k ligovým prvenstvím i čeští kouči Pavel Hapal (2010) a Pavel Vrba (2007). V aktuální sezoně v klubu působil jediný Čech, bývalý ostravský obránce Filip Kaša.