Po strašném vstupu jsme jim vrátili výsledek z Plzně, zářil Vrba

MOSKVA/PRAHA Opět jsou ve hře. Jejich šance na jaro v pohárech ožila v mrazivé ruské metropoli. „Před dvěma a čtvrt hodinami to bylo hodně daleko, teď je to hodně blízko,“ usmíval se po obratu na hřišti CSKA Moskva (2:1) trenér plzeňských fotbalistů Pavel Vrba.

Je v tom kus symboliky. Když šlo o všechno, Plzeň stejného ruského protivníka porazila i před pěti lety. I tenkrát díky brance ze závěru zápasu, i tenkrát otáčela skóre 0:1. A zajistila si jaro v pohárech.

Nyní se nehrálo na západě Čech, nýbrž v promrzlé Moskvě. A hotovo zatím není. Možná i proto trenér Vrba úterní senzaci za deja vu nepovažuje.

„Spíš bych řekl, že jsme CSKA vrátili to, co udělali oni nám v Plzni, kdy nám v závěru sebrali vítězství. Tentokrát je to naopak,“ prohlásil Vrba.

Viktoria totiž ruskému protivníkovi oplatila první vzájemný zápas ze září, během kterého přišla o dvougólový náskok i kvůli pokutovému kopu z nastaveného času.

Vrbovým svěřencům se tentokrát podařilo urvat tři body navzdory tomu, že nebyli opticky lepší. Měli méně šancí, prohrávali, nedařilo se jim. Začátek zápasu byl hrozivý.

„První čtvrthodina nám vůbec nevyšla. Ztráceli jsme jednoduché balony v mezihře, kdy jsme je měli zdánlivě pod kontrolou. Pak máme míč na noze, a najednou je z toho penalta. Strašný vstup,“ přiznal Vrba do kamer televize O 2 TV.

Plzni nejdřív nevycházelo snad nic, před přestávkou dokonce Procházka zahodil penaltu. Závěrem první půle se ale Viktoria pomalu zvedala a brzy po změně stran dokázal právě neúspěšný exekutor vyrovnat.

„Aktivní hrou jsme získali několik situací a s trochou štěstí jsme dvakrát skórovali a otočili výsledek. Pro nás je to samozřejmě obrovský úspěch,“ prohlásil Vrba.



Jeho tým teď má kolo před koncem čtyři body jako CSKA Moskva, avšak s výhodou lepšího vzájemného zápasu. V posledním zápase proti AS Řím tak potřebuje uhrát stejně bodů jako ruský tým na hřišti Realu Madrid.

„Doufám, že na jaře přijede do Plzně další zajímavé mužstvo,“ věří ve šťastný konec Vrba.