Po výprasku 0:3 od Barcelony trenér Realu šokoval: ‚Prohráli jsme se ctí‘

madrid Přestože fotbalisté Realu Madrid v odvetném semifinále Španělského poháru doma utrpěli s Barcelonou debakl 0:3 a vypadli, trenér Santiago Solari svému týmu nic nevyčetl. Podle argentinského kouče ze sebe hráči „Bílého baletu“ vydali všechno a s úhlavním rivalem padli se ctí.

„Jsme smutní, chtěli jsme hrát finále. Padli jsme se ctí, hráči nechali na hřišti všechno, co mohli. Odehráli jsme kvalitní a zajímavé utkání,“ řekl Solari novinářům po středečním El Clásicu.



Real v úvodním semifinále uhrál v Barceloně nadějnou remízu 1:1 a po prvním poločase držel postupový bezbrankový stav.

Ve druhé půli se však dvakrát prosadil Luis Suárez a Raphaël Varane si dal vlastní gól. Domácí přitom v zápase měli 14 střel, zatímco hosté jen čtyři.

„Na rozdíl od nich jsme neproměnili svoje příležitosti. Fotbal je o gólech, nemilosrdnosti a využívání šancí. Idea spravedlnosti, nebo nespravedlnosti ve fotbale opravdu neexistuje. Ale musíme soupeři pogratulovat, postoupil zaslouženě,“ konstatoval Solari.

„Někdy se vám to takhle všechno sejde, ale ve fotbale se musíte rychle vrátit na zem. Pokusíme se v dalších zápasech zlepšit,“ doplnil dvaačtyřicetiletý trenér, jehož svěřenci opět přivítají Barcelonu v sobotu, tentokrát v rámci španělské ligy.

Katalánci postoupili do pohárového finále pošesté za sebou a trofej mohou získat popáté v řadě.

Barcelonský trenér Ernesto Valverde však ani přes jednoznačný výsledek na stadionu Santiago Bernabéu nebyl s hrou příliš spokojený.

„Soupeř byl v prvním poločase lepší a my jsme se v ofenzivě hledali. Ztráceli jsme míče na špatných místech a mohli za to být potrestáni góly. Musím uznat, že to od nás nebyl perfektní výkon,“ prohlásil Valverde.

„Dali jsme tři góly, ale nevypracovali si moc šancí. Někdy je to ve fotbale opačně. Třeba v osmifinále Ligy mistrů proti Lyonu (0:0) jsme měli 25 střel a neskórovali. Někteří lidé pak říkali, že jsme v krizi,“ uvedl kouč.

V ligovém souboji v Madridu chce od svého mužstva jiný výkon. „Musíme se zlepšit, abychom uspěli i v sobotu. La Liga je soutěž, kterou chceme vyhrát,“ řekl Valverde.

Jeho svěřenci po 25 kolech vedou tabulku o sedm bodů před Atléticem Madrid, Real je třetí o další dva body zpět.