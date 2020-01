Podepsáno. Souček patří West Hamu, pokud se udrží, inkasuje Slavia přes 521 milionů korun

PRAHA Fotbalový záložník Tomáš Souček podepsal smlouvu s West Ham United, kam odchází ze Slavie na hostování. Pokud se „kladiváři“, aktuálně 17. tým Premier League udrží v nejvyšší soutěži, v klubu zůstane a na účet vršovického klubu připutuje dohromady 20,7 milionů eur (cca 521 milionů korun), což by ze čtyřiadvacetiletého středopolaře udělalo nejdražšího českého hráče přestupujícího z české ligy do zahraničí.

„Hráč podepsal smlouvu, my jsme podepsali smlouvu, vše je domluveno,“ potvrdil pro LN a Lidovky.cz ve středu časně odpoledne předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Čtyřiadvacetiletý kapitán sešívaných dostal na začátku týdne svolení klubu k odletu do Londýna, kde úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku. Momentálně 17. celek Premier League (má stejně bodů jako sestupující osmnáctý Bournemouth) o Součka hodně stál. Respektive nový trenér David Moyes.

Dokonce tak moc, že byl na rozdíl od rivala z Brightonu ochotný přistoupit na podmínky českého mistra i samotného hráče:



Hostování pro jarní část sezony s automatickou opcí ve chvíli, kdy se klub v nejslavnější ligové soutěži světa udrží. Brighton toto akceptoval nechtěl, byť nakonec nabízel za okamžitý přestup přes 18 milionů eur.

Rekordní Souček Přestupní rekord českého hráče z domácí soutěže do zahraničí drží Tomáš Rosický, za nějž Dortmund zaplatil před 19 lety Spartě 504 milionů korun.

Souček tak míří do západního Londýna. Finance? 4,5 milionů eur za hostování, 16,7 milionů doplatek za případný dokončený přestup a bonusy z dalšího prodeje českého reprezentanta. „Navíc jsme se domluvili, že West Ham sem přijede odehrát přátelské utkání, výtěžek si rozdělíme půl na půl,“ řekl Tvrdík.

„Pro nás je to krásná nabídka, stejně tak pro Tomáše. Upřímně nevím, co si mám přát více, zda to, aby se West Ham udržel a my inkasovali přestupní rekord české ligy, nebo aby se nám Suk po jarní části sezony vrátil,“ pokračoval nejmocnější muž Slavie.



Podepsano. 4,5 plus 16,2 plus dalsi nalezitosti. Nadseni i smutek soucasne. Tomas nam bude hrozne chybet jako kapitan, hrac i clovek. Bude tezke ho nahradit. Je to skvela vizitka Slavie i ceskeho fotbalu! Dekuji i Pavlovi Paskovi, absolutni profesional. Velka osobni satisfakce! pic.twitter.com/4WcOTrjgi7 — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) January 29, 2020

Ten zároveň přiznal, že bez Součka to bude mít obhájce titulu hodně těžké. „Nahradit Suka bude nesmírné náročné. Ale máme bodový polštář 16 bodů v lize, takže se na tuto situaci můžeme během jara připravit,“ přidal.



Rodáka z Havlíčkova Brodu čeká pompézní představení, „kladiváři“ dneska večer hostí lídra soutěže z Liverpoolu. A před duelem by se měl na trávníku před 60 tisíci diváků ukázat s novým dresem právě Souček.

„Je to kapitán Slavie Praha. Hrál jako defenzivní záložník, ale dal rovněž hodně gólů jako ofenzivní záložník. V této chvíli splňuje všechny naše požadavky. Musíme mu dát příležitost i čas, aby se tu adaptoval,“ řekl už v úterý Moyes.



Ten by mohl poslat svoji vysněnou posilu poprvé na zelený pažit už v sobotu, opět doma. A v pikantním ligovém souboji s Brightonem...