Podivný vrchol Ligy mistrů v lisabonské izolaci: Dva Davidové, jeden Schick a duel gigantů

Lisabon V lisabonské izolaci a bez diváků. Čtyři hrací dny, čtyři velké příběhy. Ve středu začínají čtvrtfinálové boje Ligy mistrů v netradičním formátu, hitem je duel Barcelony s Bayernem.

Měl to být další z mnoha skvostných ročníků Champions League. To, že si právě ten letošní všichni zapamatují, však nejspíš nezpůsobí pohádkové jízdy Bergama či Lyonu, ale onen prazvláštní systém.



Liga mistrů totiž kvůli pandemii koronaviru vrcholí netradičně až v srpnu. Nejenže hráčům chybí dovolená, postrádají i podporu v hledišti. V lisabonské izolaci, kde se dohraje takzvaný turnaj osmi, bude chybět atmosféra i odvetná klání.

Italské překvapení bez opory v depresích

O to větší šance se odkrývá dvěma překvapivým čtvrtfinalistům. Mezi nejlepší osmičku se probojovala Atalanta Bergamo, která lahodí oku nejednoho fanouška svým ultraofenzivním pojetím hry. Však v italské Serii A atakovali svěřenci kouče Gian Piera Gasperiniho hranici sta vstřelených branek. Nakonec se zastavili na čísle 98. A při své premiérové sezoně v Champions League smetli v osmifinále Valencii hned osmi góly.

Josip Ilicic z Atalanty s úsměvem na tváři, který mu aktuálně chybí.

Další trefy chtějí přidat na Estádio da Luz, kde dnes vyzvou giganta z Paříže, v jehož sestavě visí otazník nad nejlepším střelcem mužstva Kylianem Mbappém.



Překvapení z Bergama se zase musí obejít bez své slovinské opory, Josip Iličič je totiž měsíc mimo hru. Zranění? Těžko říct. Spekulanti tvrdí, že se dvaatřicetiletý útočník pere s psychickými problémy, které mu měla v době pandemie, jež mimochodem Bergamo velmi zasáhla, způsobit nevěrná manželka. „Byla to jeho sezona. Až do února byl nejvýznamnějším hráčem naší ofenzivy,“ lituje Iličičovy absence kouč Gasperini.

Lyon vyzve dalšího favorita

Druhým překvapením jsou pak fotbalisté Olympique Lyon, kteří minulý pátek senzačně vyřadili Juventus Turín s Cristianem Ronaldem a dalšími hvězdami. Francouzi způsobili pořádný šok, který odnesl vyhazovem kouč Staré dámy Maurizio Sarri. Nepovedlo se jim to však nezaslouženě. V jejich kádru se totiž objevuje hned několik velezajímavých jmen. Zmiňme namátkou dvě: brankáře Anthonyho Lopese a útočníka Memphise Depaye. Jejich forma bude hrát při sobotním měřením sil s Manchesterem City velkou roli.

Memphis Depay slaví branku v Lize mistrů.

Právě jejich čtvrtfinálový soupeř je ovšem tou největší zkouškou. Svěřenci Pepa Guardioly, obávaní Citizens, jejichž střed pole diriguje pravděpodobně nejlepší záložník současnosti Kevin De Bruyne, platí za favority celé soutěže. Vždyť vyřadili Real Madrid, který pod koučem Zinedinem Zidanem vypadl z Ligy mistrů vůbec poprvé… V Premier League Manchester nestačil na suverénní jízdu Liverpoolu, teď si tým se skvěle hrajícími Raheemem Sterlingem či Gabrielem Jesusem chce spravit chuť.



Ale pozor! „V základní skupině předminulého ročníku Ligy mistrů se nám Lyon dvakrát nepodařilo porazit, získali jsme jen jeden z šesti možných bodů,“ uvědomuje si Guardiola.

Poslední Schickovy minuty za Lipsko?

Českou stopu v letošních závěrečných bojích zajišťuje reprezentační útočník Patrik Schick hostující z římského AS v dresu Lipska. Mohou to být poslední Schickovy minuty v týmu Býků, jelikož italský klub se zdráhá prodloužit jeho úspěšné působení v Německu. Aby se Lipsko podívalo ještě dál, musí vyzrát na Atlético Madrid. Že to nebude nic jednoduchého, dobře vědí v Liverpoolu. Obhájci trofeje trenéra Kloppa na madridském celku ztroskotali už před koronavirovou pauzou.

Patrik Schick po brance do sítě Bayeru Leverkusen.

Hráči španělského týmu se budou jistě prezentovat svým nepříjemným, velmi houževnatým fotbalem, který pod taktovkou Diega Simeoneho nesedí žádnému soupeři. Při vymýšlení taktiky se progresivní kouč Lipska Julian Nagelsmann navíc musí obejít bez největší hvězdy Tima Wernera, jenž už obléká dres Chelsea. Čtvrteční večer napoví, zda uspěje argentinský bouřlivák, či německý „Baby Mourinho“.



Duel superkanonýrů

Tou nejatraktivnější bitvou, kterou čtvrtfinálové duely nabízejí, je stoprocentně páteční klání mezi Barcelonou a Bayernem Mnichov. Doby Robbena s Ribérym jsou sice pryč, Bavořané však nestagnují. Možná spíš naopak. Serge Gnabry, Ivan Perišič a hlavně Robert Lewandowski, který naposledy proti Chelsea zařídil dvěma góly a dvěma asistencemi vítězství 4:1, ti všichni tvoří ohromnou ofenzivní sílu.

Robert Lewandowski slaví se spoluhráči.

O tu se však mohou opřít i Katalánci. Vždyť stále mají Lionela Messiho, který dal v sezoně už 31 branek, či dvacetigólového Luise Suáreze. Jak je malý Argentinec výjimečný, dokázal i v osmifinálové odvetě s Neapolí. Po střetu se soupeřem v šestnáctce sice skončil na zemi, bleskurychle se však zvedl, míč měl neustále pod kontrolou a neomylně zavěsil do pravého spodního rohu branky.



Teď se Barcelona musí vypořádat s o poznání těžším soupeřem. Bayern, který našel nového lodivoda v zaskakujícím Hansi-Dietru Flickovi, je bookmakery pasován do role favorita. A to právem, však Němci oplývali po restartu soutěží mnohem lepší ligovou formou než jejich španělský sok. Oproti titulu Bayernu Barcelona v La Lize nestačila na největšího rivala Real Madrid a sezonu dohrála s několika utrápenými výsledky na druhém místě.

„Hraje se na jeden vítězný zápas, takže každý má šanci. Bude to padesát na padesát,“ prohlásil opatrně Suárez.

To Thomas Müller z Bayernu má o souboji, který mají táhnout zejména oba kanonýři, jasno. „Messi také hrál dobře, ale je na Lewym, aby v pátek zodpověděl tuto otázku ve svůj prospěch.“