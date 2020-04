Podle plánu v Istanbulu, ale na konci srpna. O termínu finále Ligy mistrů píší v Británii

Londýn Finále fotbalové Ligy mistrů se v Istanbulu bude hrát 29. srpna. Napsal to britský deník Telegraph, podle nějž se o tři dny dříve odehraje v Gdaňsku finále Evropské ligy. UEFA bude o pokračování obou soutěží jednat v příštím týdnu.

Sezonu evropských pohárů v březnu v rozehraném osmifinále přerušila pandemie nového typu koronaviru. Finálové zápasy obou soutěží se měly původně hrát na konci května. Podle Telegraphu, který se odvolává na návrhy, s nimiž bude UEFA při svém jednání pracovat, se poháry znovu rozjedou 28. července.



S dvěma jinými scénáři přišel španělský deník AS. Jednou možností je podle něj pozměnit formát a od čtvrtfinále dohrát Ligu mistrů a Evropskou ligu pouze na jeden zápas na neutrální půdě. To by umožnilo dokončit poháry během 14 dnů v srpnu. Vyvrcholení Ligy mistrů a Evropské ligy by následovalo poté, co by v jednotlivých zemích skončily domácí ligové soutěže.



Druhá varianta počítá s tím, že by se poháry znovu rozjely už na začátku července a hrály by se paralelně s domácími ligami. Finále Ligy mistrů by tak bylo na programu už na přelomu července a srpna. Oba plány počítají s tím, že se bude hrát bez diváků. Podle slov prezidenta UEFA Aleksandera Čeferina se poháry každopádně musejí dohrát do konce srpna.